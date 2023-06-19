Освобождение Пятихаток: украинские защитники поделились первым видео из населенного пункта

Село в Запорожье деоккупировали 18 июня.
Украинские защитники поделились первым видео из деоккупированных Пятихаток Запорожской области. Село было оккупировано россиянами в марте 2022-го.
Видео обнародовали в своем Telegram-канале Сухопутные войска ВСУ.
На видео — бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады 2 ОСБ, принимавших участие в увольнении населенного пункта.
"Сегодня, 18 июня, силами 128-й горно-штурмовой бригады 2 ОСБ были выбиты рашисты из населенного пункта Пятихатки. Рашисты убегали, бросая технику, боеприпасы, оружие", — рассказали украинские защитники.
Как сообщалось, во время двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях были уволены восемь населенных пунктов : Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки", — написала заместитель министра обороны.
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