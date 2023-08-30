Освобождение Роботино: Кулеба рассказал, как 31 боец полз по минным полям на животах и провел 6 штурмов

После закрепления на флангах Силы обороны Украины открывают путь на Токмак и, наконец, Мелитополь и границу с Крымом.

Освобождение Роботино после недель штурмов сделала возможным сводная группа из 31 украинского бойца, треть из которых не имели боевого опыта.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал на конференции послов во Франции, сообщает пресс-служба ведомства.

Кулеба сообщил, что прямо сейчас ВСУ продолжают продвигаться вперед в ходе контрнаступления. Это очень сложно, "но нам постепенно удается". Несколько дней назад украинские войска прорвали российскую оборону на одном из самых сложных участков фронта и освободили стратегически важный населенный пункт Роботино.

Как удалось освободить Роботино

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Министр отметил, что за сухими военными сводками стоят судьбы и усилия реальных людей: "Я расскажу вам одну такую историю".

"Несколько месяцев одно украинское подразделение вело непрерывные штурмы на этом тяжелейшем участке фронта, в результате чего личный состав был физически и морально истощен. Потери людей и техники… В какой-то момент это подразделение просто потеряло способность продолжать наступление. Тогда были такие принятые радикальные решения и в нем сменили руководство", — рассказал Кулеба.

По его словам, новый командир подразделения попросил собрать мотивированных и готовых выполнять задачи бойцов. Таким образом была создана группа из 31 бойца, треть из которых не имели боевого опыта. Эта группа наладила горизонтальные связи со смежными подразделениями и начала работу на линии столкновения.

18 часов ползли на животах по минным полям

"За 18 часов они проползали буквально на животах километры минных полей, где на каждый квадратный метр россияне поставили по шесть мин", – отметил министр.

Когда подразделение добралось до полосы деревьев (посадки), которой разделяют фермерские поля, то сумело выбить оттуда врага. После этого украинские бойцы двое суток держали эту позицию, пока не подошло подкрепление.

Впоследствии эта группа прошла еще 10 км по минным полям с рюкзаками по 35-40 кг веса.

"Они успели лишь кратко перевести дыхание и сразу пошли на штурм укрепленных российских позиций, выбили врага оттуда и продержались до подхода основных сил", – добавил Кулеба.

Группа из 31 бойца выполнила работу целого батальона

Глава МИД проинформировал, что в течение 40 дней это подразделение провело шесть штурмов и две разведки. Группа из 31 человека выполнила работу целого батальона, который должен состоять примерно из 400 человек. Среди украинских военных были семеро раненых, из которых только один "тяжелый", наступивший на мину.

"Фактически работа этой группы сделала возможным наступление целой бригады на Роботино и его освобождение после недель штурмов. После закрепления на его флангах мы открываем путь на Токмак и, в конце концов, Мелитополь и границу с Крымом", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, накануне спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун объяснил, что освобождение Роботиного открывает путь для дальнейшего наступления ВСУ. До оккупированного Токмака оттуда – более 20 км.

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