Освобождение Ровнополя создает "серую" зону: эксперт объяснил стратегическое значение для фронта

Украинские военные 25 июня 2023 года вернули под контроль село Ровнополь на Донетчине. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что освобождение Ровнополя создает "серую" зону и объяснил ее значение.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, освобождение этого села на админгранице Запорожской и Донецкой областей создало "интересный" эффект.

"Так, подразделения оккупантов стали покидать полосу обеспечения по правому берегу от Мокрых Ялов, где и находится Ровнополь и отошли на линию Любимовка-Новозлатополь-Малиновка, которые наряду с Старомлиновкой являются опорниками РОВ уже по второй линии обороны. То есть, по правому флангу возникла серая зона. Но, не стоит эту серую зону расценивать как площадь для лёгкой прогулки", — говорит эксперт.

По словам Коваленко, хотя основная часть подразделений оккупационных войск покидает эту площадь, но там присутствует "тыловая охрана" – войска прикрытия. Эта территория – все это все еще полоса обеспечения, максимально заминированная зона, в радиусе артиллерийского огня.

"Поэтому, не смотря на отход основных сил, правый фланг продавится не так быстро, как кому-то может показаться, но сам факт события показывает, как перелом всего-навсего в районе одного маленького села, может повлиять на ситуацию на площадь в десятки раз большую чем само это село", — резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, в Кременчуге произошли взрывы в годовщину удара по ТЦ "Амстор".

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