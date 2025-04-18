Освобождение села Надежда: в Третьей штурмовой рассказали новые подробности

Война в Украине / © ТСН.ua

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Четкое планирование операции по освобождению села Надежда Луганской области позволило взять контроль над важным населенным пунктом чуть более суток.

Об этом сообщил заместитель командира противотанкового батальона Третьего армейского корпуса с позывным Тичер в комментарии телеканала Мы Украина .

Он отметил, что увольнение Надежды происходило силами 1 штурмового батальона и 2 механизированного батальона 3-й ОШБр.

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Не вдаваясь в детали планирования, военный отметил, что украинским бойцам понадобилось всего 30 часов, то есть чуть больше суток, чтобы восстановить контроль над этим населенным пунктом.

«Тичер» объяснил важность освобождения этой деревни

Там есть лесной массив, куда враг имеет возможность затягиваться, накапливаться и продолжать дальнейшие штурмовые действия. То есть сейчас он этой возможности нет и, я надеюсь, не будет», — отметил он.

Напомним, ранее командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий сообщил, что взятие Надежды стоило противнику двух месяцев усилий и двух стертых в «ноль» механизированных полков.