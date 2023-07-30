Освобождение Старомайорского: бойцы ВСУ рассказали, как это было

Морской пехотинец 35-й ОБМП с позывным "Дикий" раскрыл детали освобождения села Старомайорское (Донецкая область).

Соответствующий ролик с рассказом бойца показал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

По словам бойца, оккупантов не было на "первых" улицах Старомайорского, они отошли немного дальше и попытались расстрелять ВСУ "лоб в лоб" из танков. Однако планы врага сорвала бдительность украинской артиллерии.

"На самых первых улицах, когда наши подразделения заходили, то их там даже не было. Они чуть дальше стояли и корректировали огонь танками и разнообразными средствами артиллерии. В основном танками просто выезжали "лоб в лоб" и пытались расстреливать. Но ведь наша артиллерия тоже все видит", — сказал "Дикий"

В боях за Старомайорское участвовали и регулярные войска РФ: "Мобилизированные всегда убегают. Но там была и регулярная армия. В этом плане я не скажу, что нам было очень легко. Они на своих рубежах давали нам сильный отпор, пока мы напором пробовали с той или другой стороны. Прощупать, где лучше пойти, чтобы зачистить данные улицы", — добавил боец.

Что известно об освобождении Старомайорского

Об успешной деоккупации Старомайорского Донецкой области сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В то же время мониторинговая группа DeepState проинформировала, что битва за населенный пункт была очень долгой и тяжелой.

Как сообщили в Институте изучения войны, после освобождения украинскими защитниками Старомайорского некоторые российские источники выразили обеспокоенность способностью оккупантов удержать село Урожайное Донецкой области, расположенное примерно в 2,5 км от деоккупированного населенного пункта. Аналитики также сообщили, что захватчики совершили 27 июля неудачные наземные атаки, чтобы восстановить утраченные позиции вблизи Старомайорского.

На онлайн-карте боевых действий DeepState изменения линии боев происходили за последние 2-3 суток. Итоговое продвижение ВСУ на Мариупольском направлении – около 3 км.

Старомайорское на карте Deepstate