Освобождение Токмака: эксперт объяснил, что украинским военным нужно сделать в первую очередь

Украинские военные с помощью F-16 смогут уничтожить вражескую авиацию.
Для освобождения Токмака украинским военным нужно уничтожить вражескую авиацию, которая находится в основном в Крыму.
Об этом в эфире телеканала "1+1" сообщил военный эксперт Павел Нарожный.
"На Токмаке врагу нужно уничтожить нашу артиллерию. А нам нужно уничтожить вражескую авиацию, которая находится в Крыму в основном... Единственное средство, которое реалистично сделать быстро — это получить ракеты ATACMS в дальности 300 километров от Америки", — отметил Павел Нарожный.
Также военный эксперт подчеркнул, что украинские военные с помощью F-16 смогут уничтожить вражескую авиацию.
"Другой вариант: зимой, по моим расчетам... мы получим F-16... сможем массированно использовать. F-16 смогут уничтожить вражескую авиацию, это раз... Или дальнобойное ПВО формата Patriot", — сообщил Павел Нарожный.
Нарожный отметил, что пока у россиян нет средств, которые смогли бы сбивать ракеты ATACMS.
Напомним, что украинские пилоты уже учатся на F-16 в воздухе.
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