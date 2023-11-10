Освобождение Токмака: эксперт объяснил, что украинским военным нужно сделать в первую очередь

Для освобождения Токмака украинским военным нужно уничтожить вражескую авиацию, которая находится в основном в Крыму.

Об этом в эфире телеканала "1+1" сообщил военный эксперт Павел Нарожный.

"На Токмаке врагу нужно уничтожить нашу артиллерию. А нам нужно уничтожить вражескую авиацию, которая находится в Крыму в основном... Единственное средство, которое реалистично сделать быстро — это получить ракеты ATACMS в дальности 300 километров от Америки", — отметил Павел Нарожный.

Также военный эксперт подчеркнул, что украинские военные с помощью F-16 смогут уничтожить вражескую авиацию.

"Другой вариант: зимой, по моим расчетам... мы получим F-16... сможем массированно использовать. F-16 смогут уничтожить вражескую авиацию, это раз... Или дальнобойное ПВО формата Patriot", — сообщил Павел Нарожный.

Нарожный отметил, что пока у россиян нет средств, которые смогли бы сбивать ракеты ATACMS.

Напомним, что украинские пилоты уже учатся на F-16 в воздухе.

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