Освобождение украинских территорий: где и когда ожидать большого контрнаступления ВСУ

Украина готовится к контрнаступлению ВСУ, которое может начаться весной. В страну уже начали поступать танки из нового пакета западной военной помощи, кроме того, идет создание новых добровольческих формирований.

Представители власти и военные аналитики уже делают прогнозы относительно направлений ударов Сил обороны и их сроков.

ТСН.ua собрал ключевые заявления и мнения экспертов по контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Что говорят украинские официальные лица

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Вооруженные силы Украины весной смогут перейти в контрнаступление при условии надлежащих поставок западного оружия. По его словам, главная цель контрнаступления – "вбить клин в российский фронт на юге – между Крымом и материковой частью России".

"Цель контрнаступления – освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в границах 1991 года", — заявил он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уточнил, что решение о контрнаступлении ВСУ еще должно быть утверждено на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

"Наступление будет происходить тогда, когда на Ставке президент примет соответствующее решение относительно материалов и докладов наших военных и разведки, всех секторов нашей обороны. Решение, когда будем делать наступление на том или ином направлении, будет принимать Ставка верховного главнокомандующего нашей страны. Именно так решаются государственные дела в нашей стране", — сказал Данилов.

Отметим, по данным американского издания Politico, Вашингтон рекомендовал команде президента Украины Владимира Зеленского готовиться к наступлению уже сейчас, пока оружие и помощь из США и Европы поступают беспрепятственно. Как пишет издание, есть опасения, что "поддержка со стороны европейских соседей Украины может стать ограниченной".

Когда можно ожидать контрнаступления

Военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua высказал мнение, что контрнаступление начнется не так быстро, как хотелось бы украинцам:

“Давайте вспомним задачу президента Зеленского, когда в январе он постановил создать дополнительную резервную армию. Я думаю, что именно эта резервная армия и будет совершать контрнаступление. Мы не будем смешивать те войска, которые сегодня ведут оборонительную операцию, потому что они истощены, нуждаются в доукомплектовании, а некоторые части нуждаются в переформировании в связи с потерями".

По мнению Жданова, военная техника советских образцов, которую передают западные партнеры Украины, вероятнее всего, будет направлена на поддержку войск, ведущих оборону.

"Остальная западная техника пойдет в те новые бригады, которые мы сегодня формируем. Мы надеемся получить до конца марта то, что нам пообещали. А апрель посвятим боевому слажению и подготовке этих бригад. Поэтому мы можем рассчитывать на контрнаступление примерно во второй половине весны или ближе к лету", – спрогнозировал аналитик.

Олег Жданов также считает, что Украине хватит обещанных западных танков для прорыва обороны врага.

"Я думаю, что будет достаточно танков. Будут танки, боевые машины пехоты и это позволит вести маневренные наступления маневренными группами. И это все позволит и прорвать оборону, и вести наступление", – сказал военный эксперт.

Вероятное направление

Для ВСУ сегодня чрезвычайно важен выход на побережье Азовского моря. Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан в интервью ТСН.ua.

"Выход на Азовское побережье – стратегическая задача. Выход такого уровня отсечет коридор из России в Крым и переведет в режим оперативного окружения Запорожскую, Херсонскую и Крымскую группировки российских войск. Остается добить Крымский мост, это будет оперативный котел для всего соединения. Конечно, зачищать от россиян эти три области – Крым, Херсонскую и Запорожскую – будет гораздо проще", – говорит эксперт.

По его мнению, общее направление движения будет в сторону Азовского побережья, "а какой маршрут, какими силами и средствами – это интрига Генштаба".

"Я думаю, все Азовское побережье весной будет освобождено от российских войск – от Мелитополя до Мариуполя, а может и до Новоазовска", – считает Свитан.

Боец ВСУ дал жесткую оценку контрнаступлению

Спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал мнение, что на контрнаступление не стоит возлагать большие надежды, поскольку украинские военные ограничены в ресурсах.

"Больше всего говорят о контрнаступлении те, кто сидит дома на диване. Или есть воины "Инстаграма" и "Фейсбука" — в Польше, Португалии... Любое из контрнаступлений и наступлений Вооруженных сил Украины омыто кровью наших воинов... Все поверили, что танки панацея — нихр*на не панацея. Без поддержки мотопехотных соединений, которые будут на нормальной бронетехнике обучены, без артиллерийской поддержки, защиты неба авиацией – нихр*на не будет. У нас до сих пор минометов и снарядов для минометов не хватает – о каких самолетах мы говорим, дайте минометы. Сейчас есть эйфория — мы получим самолеты, и точно победа. Самолеты не заходят в населенные пункты, заходит пехота", — заявил Макарук.

Боец также отметил, что у ВСУ существуют большие проблемы с автотранспортом и мобилизационным ресурсом.

"Я вижу, что будущее контрнаступление будет грамотно спланировано, но с теми ресурсами, силами и средствами, которые может задействовать Генеральный штаб ВСУ, я не верю, что в этом году закончится война. Давайте будем реалистами – мы после взятия Херсона отступаем. Потихоньку, держимся немалыми усилиями, но отступаем", — отметил он.

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