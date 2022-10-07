Освобождение украинской земли от рашистов: Зеленский особо отметил три бригады за героические усилия

Украинский президент Владимир Зеленский 7 октября отметил защитников из 92-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады за борьбу против оккупантов.

Об этом глава государства сообщил в традиционном видеообращении поздно вечером 7 октября.

"И я хочу сегодня отметить бойцов 92-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады за героические усилия для освобождения украинской земли. За эти 225 дней уже 29 государственными наградами. 178 воинов удостоены звания Героя Украины", — рассказал украинский политик.

Зеленский отметил, что "такой масштаб мужества и героизма наших бойцов однозначно свидетельствует в пользу того, что Украину не остановить. И каждый из российских ударов, все проявления российского террора – против Запорожья, против Харькова, против Николаева, против Донбасса и всех других наших территорий – только доказывают, что освобождение всей нашей земли – это единственный фундамент мира и безопасности для всех украинцев".

Деоккупация Луганской области

О начале деоккупации Луганской области официально стало известно 5 октября. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженные силы Украины в некоторых населенных пунктах области уже подняли украинские флаги. Уже вечером глава ОВА сообщил, что украинская армия уволила шесть населенных пунктов Луганской области.

Украинские военные 7 октября публикуют видео из Макеевки в Луганской области. На кадрах видно, что ВСУ зашли в село и сняли российские флаги. Однако официального подтверждения от Генштаба ВСУ пока нет.

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