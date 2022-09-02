Освобождение юга может занять несколько месяцев: военный эксперт объяснил почему

Военный эксперт Сергей Згурец предположил, что украинская наступательная операция на юге может длиться от нескольких недель до месяцев.

Как он пояснил, протяженность линии южного фронта достигает более 100 км, поэтому, вероятнее всего, быстрого освобождения оккупированных территорий не следует ожидать.

Об этом Сергей Згурец написал колонку для "Эспрессо".

"Сегодня в результате контрнаступательных действий ВСУ взяли под полный огневой контроль все логистические пути кафиров на Херсонщине. Происходят позиционные бои, враг деморализован, однако пытается сопротивляться. По сообщениям Генштаба, потери врага из десятков в сутки изменились на сотни. Поэтому сейчас уже можно утверждать, что удары современных дальнобойных РСЗО сочетаются с действиями ВСУ. Если мы возьмем всю линию фронта от Правдино, Снегиревки, Сухого Ставка и Высокополья, то протяженность составит более 100 км. Операция ВСУ ведется на нескольких направлениях одновременно и предусматривает", – пишет Згурец.

По его словам, российские военные также могут пойти в контрнаступление с массовым использованием артиллерии, что также отразится на сроках деоккупации Херсонщины.

"Существует предположение, что приоритетным направлением наступления ВСУ на правом берегу Днепра могут стать логистические сообщения кафиров. В частности, двух дорог, которые ведут на Херсон и Новую Каховку. Однако есть понимание того, что враг имеет определенные возможности для того, чтобы сопротивляться. Как Например, можно ожидать контрнаступательных действий от россиян с массовым использованием артиллерии. Следует отметить, что наступательная операция Вооруженных сил Украины может продолжаться от нескольких недель до месяцев. За этот период возможны разные сценарии развития событий на фронте", — отметил эксперт.

Напомним, с 29 августа на юге продолжается активная фаза контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины. По информации Офиса президента, стратегия ВСУ на сегодняшний день — увеличить интенсивность ударов в тыл врага и уничтожить логистическое обеспечение армии РФ.

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