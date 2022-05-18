Освобождение заключенных и бунты: оккупанты провоцировали беспорядки в тюрьмах, теперь решили взять их под свой контроль

Освобождение заключенных и бунты: оккупанты провоцировали беспорядки в тюрьмах, теперь решили взять их под свой контроль

Россияне, которые хотели выпустить заключенных для провокаций и подталкивали к мятежам, решили взять под контроль пенитенциарные учреждения на оккупированных территориях

Несмотря на оккупацию, все работники в пенитенциарных службах остаются на рабочих местах, чтобы не было рисков, что тысячи заключенных окажутся среди украинцев на неподконтрольных территориях, заявил в эфире «Единого марафона» министр юстиции Денис Малюска.

«В Херсоне больше двух месяцев учреждения отбывания наказаний были нам подконтрольны, соответственно все выполняли свои обязанности. На прошлой неделе россияне решили взять под контроль наши учреждения исполнения наказаний, а поскольку наши сотрудники, это люди в погонах, они военные, полувоенные, они не могут следовать указаниям оккупационных властей и они отказались от исполнения. Поэтому отдельные объекты были переданы оккупационным властям», — отметил министр.

Также читайте Оккупанты существенно изменили тактику на фронте — военный эксперт

Он отметил, что теперь ответственность именно на россиянах, но успокоил, что волноваться нет оснований, ведь по предварительной информации на всех неподконтрольных территориях выпускать заключенных не планируют.

В то же время, он отметил, что сфера для оккупантов очень «привлекательна» для различных спецопераций. «ФСБ пытались организовать что-то вроде бунтов и даже освободить учреждений исполнения наказаний. Для того чтобы показать местным, что украинские власти якобы выдают указания выпускать заключенных, чтобы они там бегали по городу. Такая спецоперация длилась неделю. Они пытались выйти на руководство пенитенциарных учреждений, чтобы провоцировать подобные действия», – добавил министр.

Жизнь в оккупации: стоит ли бояться разгула заключенных и похищения личных данных

Читайте также:

"Бучанский терминатор": с первым погибшим в городе защитником удалось проститься только на 80-й день после смерти

Россия спровоцировала распространение НАТО на 1200 км своей территории с почти миллионным войском

Мужчину вместе с братьями россияне пытали и расстреляли, но он выжил и сумел спастись из братской могилы