Освобождение заложников из Мариуполя: в Офисе президента рассказали о вариантах эвакуации бойцов "Азова"

Украинские власти все еще надеются на действенность переговоров и помощь стран-посредников, но не исключают и силовой деблокады города.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что украинские власти готовы использовать любые пути для того, чтобы освободить из заблокированного российскими оккупантами Мариуполя последних защитников города и мирных жителей.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

По его словам, Мариуполь стал фантастическим символом, доказавшим, что Украина — это немного другое государство, чем считали себе в Российской Федерации. Поэтому вывезти из-под обстрелов защитников города и мирных жителей украинские власти считают своим долгом.

“Президент наиболее глубоко в ситуации и понимает все риски в плане освобождения Мариуполя с точки зрения освобождения находящихся там людей. Безусловно, мы используем все пути, которые можно, мы ведем переговоры. Как было предложено, переговорная группа может выехать в Мариуполь. Мы провели бы там раунд переговоров и забрали наших людей”, — отметил Подоляк.

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Однако российская сторона на это предложение пока не ответила. Поэтому в Офисе президента работают над другими вариантами.

“Это могут быть любые гуманитарные коридоры, может быть страна-посредник, например, Турция, которая уже неоднократно говорила, что готова забрать морским путем людей. Это может быть военная деблокада любым способом, если ВСУ наработает реалистичный план. То есть для нас принципиально забрать всех людей, которые там находятся, потому что это сверхчеловеческие условия, в которых они находятся, они все герои”, — подчеркнул Подоляк.

О публичном заявлении настоятеля УПЦ МП Онуфрия о крестном ходу в Мариуполь советник главы Офиса президента откликнулся с одобрением, но при условии, что это шествие как-то поможет освободить заложников в Мариуполе.

В то же время, он напомнил, что РФ своими действиями уже полностью испортила себе репутацию и, отказавшись от так называемого пасхального перемирия, продемонстрировала свое отношение к христианской вере.

"С ними сложно говорить о человеческих правилах. Будет сложно с ними договориться, но президент хочет спасти [заложников в Мариуполе] и будем использовать любые пути”, — добавил Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк рассказал об освобождении Мариуполя, переговорах и второй фазе российско-украинской войны

Напомним, ранее вице-премьер — министерша по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что 21 апреля не удалось провести эвакуацию из Мариуполя из-за обстрела, коридор пришлось закрыть.

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