Освобождение Запорожской АЭС: когда и при каких условиях оккупанты уйдут из Энергодара

Следующим большим успехом Украины в войне с Россией может стать освобождение Запорожской атомной электростанции и города Энергодар. МАГАТЭ давит на Кремль и настаивает на создании вокруг ЗАЭС зоны безопасности для недопущения ядерной катастрофы. Украинские официальные лица убеждены, что оккупанты будут вынуждены уйти, а эксперты делают прогнозы по срокам освобождения станции.

ТСН.ua собрал подробности относительно возможной деоккупации ЗАЭС.

Оккупанты собирают чемоданы?

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что сейчас есть признаки того, что россияне готовятся уйти с Запорожской АЭС :

"Во-первых, очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что ЗАЭС, возможно, стоит оставить, возможно, ее стоит передать МАГАТЭ под контроль. Такое, знаете, впечатление, что они собирают чемоданы, и что они воруют все, что могут найти".

Президент "Энергоатома" отметил, что это не значит, что РФ может уже скоро выйти с АЭС, однако есть признаки того, что они готовятся это сделать. Он добавил, что Россия могла заминировать Запорожскую АЭС.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ожидаемо отрицает возможность того, что российские захватчики добровольно покинут территорию ЗАЭС.

"Не нужно искать какие-либо признаки там, где их нет и быть не может", — прокомментировал Песков.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым в Стамбуле. Они обсудили вопросы создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Международное сообщество показало принципиальность по ЗАЭС

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия уйдет с Запорожской АЭС, поскольку МАГАТЭ заняло проукраинскую позицию. Россияне же, по его словам, надеются "оккупировать, обстрелять и продолжать шантажировать мир ядерным террором".

"Они собирались ультимативно требовать от МАГАТЭ признать этот объект юридически объектом "Росатома", завести туда российскую команду, которая занималась бы там производственным процессом. После этого по умолчанию это бы так и работало", — объяснил Подоляк.

Советник главы ОПУ также отметил, что линия обороны российской армии постепенно отодвигается.

"Военнослужащие РФ уйдут с Запорожской АЭС, поскольку их линия обороны постепенно отодвигается к границам РФ", — заявил он.

Кроме того, Подоляк подчеркнул, что международное сообщество, в отличие от ситуации с аннексией Крыма, показало принципиальную позицию относительно принадлежности атомной станции.

"Когда Россия захватила Крым, и все международные представительства махнули рукой и сказали: "Ну, ладно", то теперь такая история не пройдет", — сказал он.

Когда армия РФ может отступить

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что благоприятные условия для контрнаступления ВСУ в Запорожской области появятся в начале 2023 года.

Как отметил эксперт в своем Telegram-канале, оккупанты, уходя с ЗАЭС, должны уйти и из Энергодара. Тогда на северо-западе Запорожской области образуется операционная зона, по которой свободно смогут действовать ВСУ.

"Пойдут ли на это оккупанты, давая ВСУ возможность расширить на левом берегу плацдарм? Только при одном условии. При условии, что к тому времени российские оккупационные войска потеряют контроль над Васильевкой, Орлянским, Днепрорудным и трассой Р-37. А возможно это исключительно при контрнаступлении ВСУ", — объяснил Коваленко.

По его мнению, условия контрнаступления ВСУ в Запорожской области пока не сформированы, и "будут таковыми не раньше первого квартала 2023 года".

"С другой стороны, вспомним, когда был назначен Суровикин командующим группировкой российских оккупационных войск и когда прозвучало его интервью о сложных решениях, с последующим исполнением этих решений. Почти полтора месяца им понадобилось, чтобы после анонса сбежать с правобережки под давлением ВСУ. Не могу исключать того, что когда ВСУ начнут продавливать россиян на Запорожском плацдарме, они резко используют нарратив насчет МАГАТЭ и покинут северо-западный выступ. Возможно так и будет. Но не сейчас и не завтра, и не через неделю", — считает Коваленко.

Как подчеркнул эксперт, условия для контрнаступления пока не сформированы, поэтому "говорить о бегстве оккупантов рано, но все равно это неотвратимо".

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В свою очередь, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "24 канала" выразил мнение, что освобождение ЗАЭС от армии России возможно уже до конца года.

"МАГАТЭ пытается оказать серьезное давление на Россию по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции. Кроме того, достаточно мощно давит на Россию в этом вопросе господин Эрдоган, президент Турецкой республики. Не забываем, что и Макрон подключился к этой работе, даже Папа Римский. Но главный фактор, который может заставить россиян уйти с этой станции – что украинские Вооруженные силы понемногу освобождают Запорожскую область", – заявил Омельченко.

По его словам, "международное давление плюс достаточно успешные действия ВСУ на этом направлении и ставят для рашистов вопрос задуматься о выводе этих войск".

"Это примерно так, как было с Херсоном. Одни говорили — мы остаемся здесь навсегда, другие говорили выходим. На мой взгляд, достаточно реальный сценарий, что Запорожская атомная станция вернется под контроль МАГАТЭ и затем под контроль украинской компании "Энергоатом" к новому году", – убежден эксперт.

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