Освобождение завода в Волчанске: эксклюзивные кадры работы подразделения "Фахівці" (видео)

Подразделение было привлечено для помощи военной разведке в сложной операции по освобождению Агрегатного завода.

Аналитики Deep State опубликовали эксклюзивные кадры работы подразделения "Фахівці" 82-й ОДШБр в районе Агрегатного завода в Волчанске, который накануне освободили бойцы ГУР.

Соответствующий ролик опубликован в телеграм-канале Deep State.

Аналитики напомнили, что в результате сверхсложной и успешной операции спецподразделения ГУР Минобороны Украины освободили и полностью зачистили от врага Агрегатный завод в Волчанске. Подразделение "Фахівці" было привлечено для помощи в этой сложной операции.

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"В районе Агрегатного завода было сброшено на оккупантов более 10 TM62, что осложнили врагу дальнейшую оборону завода. Также бойцы доставили спецподразделениям еду, боекомплект и воду", — говорится в сообщении.

Всего за период сотрудничества украинским защитникам было сброшено более 120 посылок суммарным весом около 700 кг.

В Deep State отметили, что после зачистки 30 зданий территория Агрегатного завода была передана ВСУ.

Эксклюзивное видео работы подразделения "Фахівці" в районе агрегатного завода в Волчанске

Напомним, 24 сентября в ГУР заявили, что их подразделения полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия.

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