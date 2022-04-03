Освобожденная Киевщина, сложная ситуация на востоке и юге: ночная сводка Генштаба ВСУ

Россияне продолжают наносить ракетные удары, но их интенсивность уменьшилась.
Украинские защитники выгнали российских лккупантов из Киевщины, продолжается борьба на Черниговщине и других направлениях. Россияне продолжают наносить ракетные удары, но их интенсивность снизилась. В то же время оккупанты усиливают свои силы на востоке и юге.
Об этом говорится в ночной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины за 2 апреля, 38-й день войны.
"Враг продолжает осуществлять систематические ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам, но интенсивность нанесения ракетных ударов, а также ударов с применением высокоточного оружия снизилась. Продолжается подготовка дополнительных подразделений противника для участия в боевых действиях на территории Украины. Планируется создание "добровольческих" батальонов из жителей временно оккупированных территорий Украины и наемников", — говорится в сообщении.
В то же время, военные уверяют, что "силы обороны Украины продолжают защищать нашу землю, постепенно освобождают оккупированные территории, нанося врагу существенные потери".
Волынское направление
Существенные изменения в состоянии и положении подразделений оккупационных войск и их союзников-белорусов не зафиксированы.
Полесское направление
Российские оккупанты продолжают вывод подразделений на территорию Беларуси. Убегая из Украины, россияне осуществляют минирование путей выдвижения и отдельных населенных пунктов.
Северское направление
Российские оккупанты завершили вывод подразделений с территорий Украины в РФ и Беларусь. Основные маршруты движения колонн противника пролегают в направлении населенных пунктов Гомельской и Могилевской областей Беларуси.
В составе колонн, кроме грузовиков, зафиксированы элементы понтонно-мостового парка, реактивные системы залпового огня, пусковые установки ОТРК "Искандер". Военная техника сосредотачивается на железнодорожных станциях и объектах, имеющих подвод железнодорожных путей. Это позволяет осуществить ее погрузку и отправку на территорию РФ.
В то же время оккупанты выводят в РФ через Сумскую область подразделения из состава 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, действовавших в направлении Броваров. Обеспечение вывода войск осуществляется батальонно-тактической группой 1-й танковой армии Западного военного округа.
Слобожанское направление
Российские оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова, обстреливают жилые и промышленные районы города из артиллерийских систем разных типов. Интенсивность обстрелов уменьшилась.
Подразделения оккупационных войск осуществляют перегруппировку, вероятно, с целью продолжения активных действий на Изюмском направлении. Россияне пытаются проводить разведку, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.
Донецкое направление
Оккупанты продолжают оказывать огненное влияние на некоторые подразделения Вооруженных Сил Украины и ведут штурмовые действия по отдельным направлениям.
Основные усилия россияне продолжали сосредоточивать на захвате Рубежного, Попасной, подготовке к наступлению на Северодонецк, получении полного контроля над Мариуполем, а также выхода в Угледар и Марьинку. Успеха не добились.
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