Освобожденная Киевщина, сложная ситуация на востоке и юге: ночная сводка Генштаба ВСУ

Освобожденная Киевщина, сложная ситуация на востоке и юге: ночная сводка Генштаба ВСУ

Россияне продолжают наносить ракетные удары, но их интенсивность уменьшилась.

Украинские защитники выгнали российских лккупантов из Киевщины, продолжается борьба на Черниговщине и других направлениях. Россияне продолжают наносить ракетные удары, но их интенсивность снизилась. В то же время оккупанты усиливают свои силы на востоке и юге.

Об этом говорится в ночной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины за 2 апреля, 38-й день войны.

"Враг продолжает осуществлять систематические ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам, но интенсивность нанесения ракетных ударов, а также ударов с применением высокоточного оружия снизилась. Продолжается подготовка дополнительных подразделений противника для участия в боевых действиях на территории Украины. Планируется создание "добровольческих" батальонов из жителей временно оккупированных территорий Украины и наемников", — говорится в сообщении.

В то же время, военные уверяют, что "силы обороны Украины продолжают защищать нашу землю, постепенно освобождают оккупированные территории, нанося врагу существенные потери".

Волынское направление

Существенные изменения в состоянии и положении подразделений оккупационных войск и их союзников-белорусов не зафиксированы.

Полесское направление

Российские оккупанты продолжают вывод подразделений на территорию Беларуси. Убегая из Украины, россияне осуществляют минирование путей выдвижения и отдельных населенных пунктов.

Северское направление

Российские оккупанты завершили вывод подразделений с территорий Украины в РФ и Беларусь. Основные маршруты движения колонн противника пролегают в направлении населенных пунктов Гомельской и Могилевской областей Беларуси.

В составе колонн, кроме грузовиков, зафиксированы элементы понтонно-мостового парка, реактивные системы залпового огня, пусковые установки ОТРК "Искандер". Военная техника сосредотачивается на железнодорожных станциях и объектах, имеющих подвод железнодорожных путей. Это позволяет осуществить ее погрузку и отправку на территорию РФ.

В то же время оккупанты выводят в РФ через Сумскую область подразделения из состава 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, действовавших в направлении Броваров. Обеспечение вывода войск осуществляется батальонно-тактической группой 1-й танковой армии Западного военного округа.

Слобожанское направление

Российские оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова, обстреливают жилые и промышленные районы города из артиллерийских систем разных типов. Интенсивность обстрелов уменьшилась.

Подразделения оккупационных войск осуществляют перегруппировку, вероятно, с целью продолжения активных действий на Изюмском направлении. Россияне пытаются проводить разведку, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.

Донецкое направление

Оккупанты продолжают оказывать огненное влияние на некоторые подразделения Вооруженных Сил Украины и ведут штурмовые действия по отдельным направлениям.

Основные усилия россияне продолжали сосредоточивать на захвате Рубежного, Попасной, подготовке к наступлению на Северодонецк, получении полного контроля над Мариуполем, а также выхода в Угледар и Марьинку. Успеха не добились.

"Это наша общая борьба! И будет наша общая победа", – обращение Владимира Зеленского

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.