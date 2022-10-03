Освобожденные из плена американцы рассказали о пытках, невыносимых условиях и допросах россиян

Россияне требовали, чтобы пленники США признали, что они не добровольцы, а были отправлены американским правительством.

Освобожденные из российского плена иностранные добровольцы, граждане Америки Алекс Дрюке и Энди Тай Гюин рассказали о пытках и издевательствах, которым они подверглись в течение 104 дней плена. Их допрашивали, подвергали физическому и психологическому насилию.

Об этом пишет The Washington Post.

Граждане США были освобождены 21 сентября в рамках масштабного обмена пленными между Россией и Украиной.

9 июня американцы вместе со своим подразделением выехали из Харькова на север. Они должны были заниматься аэроразведкой – следить из беспилотников за позициями российских военных. Однако подразделение наткнулось на вражескую засаду. Часть подразделения вернулась на базу, однако Дрюке и Гюина россиянам удалось захватить. Это была их первая и последняя миссия в Украине.

По словам Дрюке, когда они пересекали границу с Россией, их похитители ударили их в живот и сказали: "Добро пожаловать в Россию".

Большинство времени в последующие несколько дней они сидели с завязанными глазами – повязки снимали изредка. За это время они поняли, что находятся в лагере из палаток, в каждой из которых разместили по шесть-семь военнопленных. Территорию окружали изгородь и колючая проволока.

По словам американцев, допросы были "ужасающими". У россиян возникли сомнения, что они рядовые военнослужащие украинской воинской части. Оккупанты неоднократно спрашивали Дрюке и Гюине, из ЦРУ ли они.

"Они действительно думали, что нас направило наше правительство или мы получили большую государственную поддержку. Они действительно хотели убедиться, что мы не врем об этом – и у них были свои способы сделать это", – рассказал Алекс Дрюке.

Через четыре дня они были перевезены на оккупированную территорию Украины в Донецкой области. Пытки над ними там ухудшились еще больше. Большинство пленников держали в холодном подвале, разделенном на камеры. Они получали буханку хлеба каждый день вместе с водой, которая часто была грязной. Гюин сказал, что во время допросов слышал крики и плач от боли.

"Это была одна из худших частей, слышать, как людям причиняют боль, и не иметь возможности с этим ничего сделать", — отметил он.

Также, по словам пленных иностранцев, россияне приказали им участвовать в пропагандистских интервью, появившихся на российских государственных СМИ. В одном из них, опубликованном 17 июня, они должны выразить разочарование коррупцией в украинской армии и предупредить других американцев "дважды подумать" о присоединении к военным. Дрюке сказал, что его все еще беспокоит то, что он вынужден был говорить такие вещи.

Еще через четыре недели их снова перевели в другое место. Условия там были так же ужасны: клопы кусали их настолько сильно, что у мужчин остались шрамы на спинах.

Дрюке и Гюин были освобождены в рамках обмена пленными 21 сентября, когда также уволили защитников "Азовстали".

Напомним, Папа Римский рассказал детали своего участия в увольнении защитников "Азовстали".

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