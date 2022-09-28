Освобожденные из плена командиры-защитники "Азовстали" скоро встретятся со своими родными

Всего из плена оккупантов удалось вернуть домой 215 человек, из них – 10 иностранцев, которые уже уехали к своим семьям.

Освобожденные из российского плена пять командиров-защитников "Азовстали" вскоре смогут увидеться со своими родными.

Об этом 28 сентября в эфире национального телемарафона сообщил замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Так, украинские командиры "Азовстали", освобожденные из российского плена (Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волина", Святослав Пономарь "Калина", Денис Шлега и Олег Хоменко), на данный момент находятся в Турции. За условиями обмена в третьей стране они будут жить до окончания войны.

Напомним, 21 сентября стало известно об обмене пленными на территории нескольких стран: Польши, Турции, Саудовской Аравии и границе между Украиной и РФ. 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов. Всего из 215 человек были освобождены: 118 нацгвардейцев, 108 из которых – участники полка под командованием Дениса Прокопенко. Также ВМС-ники – 50, другие подразделения ВСУ – 22, работники Госпогранслужбы – 9, Нацполиции – 9, ТРО – 9, сотрудник СБУ – 1, Госслужба спецтранспорта – 1, Гостаможслужба – 1, 2 гражданских.

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