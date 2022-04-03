Освобожденные из плена украинские военные направляются в свои подразделения: видео

Освобожденные из плена украинские военные направляются в свои подразделения: видео

Украинские воины уже получили необходимую помощь.

Украинские военные, которые в порядке обмена были освобождены из плена, уже получили всю необходимую помощь, в том числе медицинскую.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Сейчас они направляются к месту встречи с представителями командования своих подразделений. Уже вскоре каждый наш уволенный военный сможет увидеть родных", – отметил Тимошенко в официальном Телеграмм-канале.

Заместитель руководителя ОП также поблагодарил представителей ВСУ за службу.

Напомним, что вчера в Запорожской области прошел успешный обмен пленными. Как информировал Кирилл Тимошенко, по договоренностям переговорных групп из плена удалось освободить 86 украинских военнослужащих, в том числе 15 женщин.