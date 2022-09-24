Освобожденные из плена военнослужащие ВСУ не видели представителей Красного Креста – Лубинец

Он подчеркнул, что такие действия – это невыполнение мандата МККК.

Ни один из находившихся в российском плену украинских защитников не видел представителей Красного Креста.

Об этом рассказал омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, Украина хочет поднять вопрос невыполнения мандата МККК по поводу встреч с военнопленными.

"Ни один из военнопленных, которых мы освободили, не видел представителя Международного комитета Красного Креста. Это нарушение. На мой взгляд, это невыполнение мандата МККК и мы должны об этом публично говорить", — отметил он.

Лубинец добавил, что планирует в начале октября встретиться с руководством Международного комитета Красного Креста в Женеве.

Омбудсмен подчеркнул, что представители МККК брали на себя обязательства по защитникам Мариуполя, а их мандат заставляет Россию выполнять Женевские конвенции.

"Они присутствовали при выходе из "Азовстали" наших героев в Мариуполе и, согласно своим мандатам, брали на себя обязательство это проверять, за этим следить, мониторить эту ситуацию. Мы увидели, что этого вообще не происходило", — резюмировал он.

Напомним, Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото). 200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

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