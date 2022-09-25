Освобожденные пленники еще не все виделись с родными, но некоторые даже успели сделать предложение

Они молились, верили, теряли надежду и находили ее снова. Для родных освобожденных из плена защитников «Азовстали» известие об обмене было неожиданностью, говорится в ТСН.

Марина – жена Александра Кравцова, с позывным "Медведь", который на войне с 2014 года. Защищал Донецкий аэропорт, получил тяжелое ранение, но это не удержало его 24 февраля. Медведь защищал «Азовсталь» все 86 дней, пока не попал в плен. Марина не имела с ним никакой связи все 4 месяца. «Я уже не знаю, сколько раз я умирала и снова начинала брать себя в руки. Жив ли он и в каком состоянии – этого я не знала. Было и разочарование, и боль, и ужас, и ожидания. Многие говорили, что шансов на возвращение у него почти нет», — рассказывает Марина.

Об обмене 21 сентября Марина знала, она ехала встречать пленных вместе с представителями Ассоциации защитников «Азовстали». Но о том, что наконец сможет обнять своего «Медведя», и не подозревала. «Почти в последний момент мне позвонили по телефону и вышел на видеосвязь наш собрат. И говорит, что посмотри кто со мной. Переводит камеру и я увидела Сашу», – вспоминает женщина.

Кадры этих долгожданных объятий Марины и Александра облетели всю Украину. «Медведя» сложно узнать. Похудевший, измученный в отличие от этих фотографий, но уже дома и в безопасности

4 месяца ожидания и надежды и у родных «азовца» Дмитрия Козацкого. Они верили, что он вернется. Позывной Дмитрия «Орест» – его называли глазами «Азовстали». Как пресс-офицер полка «Азов» он снимал все происходящее. Именно его видео и фото видел весь мир. О том, что он на свободе, мать Ирина узнала на работе, в поезде. Она проводница и с 24 февраля работала на эвакуационных поездах. Ирина поначалу не узнала голос родного сына.

«Я сидела себе, что-то читала, когда звонок из неизвестного номера, уже вечер. Там мужской голос говорит: "Добрый вечер, насколько я знаю, у вас скоро день рождения". А я спрашиваю: «В с кем я разговариваю?». И тут я слышу… это Дима! Это мой Дима! И я: «Дима, Дима, сынок!». Я его просто издавна не слышала. И это для меня было… Я даже не представляла, что он уже в Украине», — говорит женщина.

На такую долгожданную встречу Дмитрий пришел с букетами роз для мамы и сестры… Казалось бы, после плена ему точно не до цветов, но в этом весь Дмитрий, говорит его мать.

Ирина говорит, что ждать помогали разве что молитвы. Но вспоминает, что после теракта в Оленовке было уже невыносимо. «Это страшно, я не знала, где Дима, я не знала. Я не знала, кто там, что там и как. У меня болела душа не только за Диму, а за каждого», — говорит мама «азовца».

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Среди самых известных фотографий Дмитрия есть одно с названием «Герой со стальным взглядом», на ней Михаил Дианов. Сейчас боец катастрофически похудел, с искалеченной рукой. "Ты смотришь на них со страхом. Потому что такое сделать с человеком тяжело. Понять, что такое вообще можно сделать. Но это родной человек. Даже если бы были беглые глаза, я бы узнала, что это мой брат", — утверждает сестра Михаила Дианова Алена Лаврушко.

Алена рассказывает, что у брата в руке не хватает 4 сантиметра кости, необходима операция. Но она невозможна, пока Михаил не наберет вес. «Он весил 86 килограммов, а сейчас весит 62. И это, как он нам сказал, это он уже поправился», — добавляет она.

Из первых объятий с самыми родными становится понятно, что у Михаила стальной не только взгляд, но и дух. «Он у нас очень морально стойкий, он очень положительный человек. И когда у нас состоялась первая встреча в госпитале эта, открывается дверь и он идет. Само собой начинаются слезы на глаза, а он уходит и улыбается. И шутит», – рассказывает Алена.

«Бонжорно, синьорита» – так, пересказывает мама Екатерина Полищук, с ней поздоровалась дочь по телефону, когда уже была на территории Украины. «Птичка» пережила осаду «Азова», плен, допросы и вот уговаривает себя держаться, когда слышу маму. «Трудно было очень, но я держалась ради дочери. Она меня очень чувствует», – вспоминает Светлана Полищук.

215 освобожденных из плена – 215 семей, которые ждали и верили. Пока они еще не вместе, не всем удалось даже увидеться, только поговорить по телефону. Всех бывших пленников ждет длительная реабилитация и они в госпиталях, но понемногу возвращаются к жизни. Несмотря на ранения, Лев Пашко прямо в больнице делает предложение своей любимой.

А офицер-пограничник, Игорь Кучер, защищавший Мариуполь, приехал на присягу к сыну-курсанту. То, что такая долгожданная встреча будет на плацу, будущий пограничник даже не догадывался.

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