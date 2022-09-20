Освобожденные районы Харьковщины возвращаются к жизни: Зеленский показал фото

Сейчас освобожденные районы Харьковщины возвращаются к жизни. В регион поступают продукты, лекарства, возвращается энергообеспечение, привезли пенсии, возобновляет работу транспорт, железные дороги.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Придет время – отстроим и все, что разрушили оккупанты. И будет день, когда я смогу сказать это о каждом нашем городе, который пока под оккупацией. И о Херсоне, и о Бердянске, и о Донецке, и о Луганске, и о Мариуполе. Конечно, и о Крыме. Украина вернется. Украина победит!" – написал Зеленский.

Фото: Костиантын Либеров и Влада Либерова. Стас Юрченко, Евгений Августовский

Фото: Костиантын Либеров и Влада Либерова. Стас Юрченко, Евгений Августовский

Фото: Костиантын Либеров и Влада Либерова. Стас Юрченко, Евгений Августовский

Фото: Костиантын Либеров и Влада Либерова. Стас Юрченко, Евгений Августовский

Фото: Костиантын Либеров и Влада Либерова. Стас Юрченко, Евгений Августовский

Фото: Костиантын Либеров и Влада Либерова. Стас Юрченко, Евгений Августовский

Напомним, в освобожденной Харьковской области украинские силовики и военные пытаются стабилизировать ситуацию. Из-за действий Сил обороны Украины у российских военных два выхода – сдаваться в плен или убегать. Сходные варианты касаются также и коллаборантов.

Освобождение Харьковщины: что происходит и можно ли возвращаться домой - Роман Семенуха

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