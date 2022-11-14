Освобожденные села в Луганской области почти разрушены, на дорогах стоят брошенные автомобили с чемоданами — Гайдай

Сергей Гайдай отметил, что очень много разрушенных домов в Грековке, Стельмаховке, Макеевке.

Освобожденные от оккупантов села в Луганской области почти разрушены, на дорогах стоят брошенные автомобили с чемоданами.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

Гайдай отметил, что очень много разрушенных домов в Грековке, Стельмаховке, Макеевке.

"На дорогах стоят брошенные автомобили с чемоданами – люди не могли на них выехать из-за непогоды или российских обстрелов и вынуждены были идти пешком через поля, по возможности их эвакуировали военные", — сообщил он.

Гайдай отмечает, что людям все же лучше выехать из этих населенных пунктов, пока ВСУ не сдвинет линию фронта еще на несколько километров.

Глава Луганской ОВА также отметил, что российские войска не закрывают школы на оккупированной территории области, а наоборот – заставляют детей идти в учебные заведения, чтобы прикрываться учениками и устраивать провокации.

Напомним, о том, что воины ВСУ уволили село Макеевка Сватовского района Луганской области, стало известно 13 ноября.

"Это ужасные кадры - некоторые города стерты с лица земли" - Гайдай о ситуации в Луганской области

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