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Освобожденный из плена автор легендарной фразы о "русском военном корабле" вернулся домой (видео)

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Освобожденный из плена автор легендарной фразы о "русском военном корабле" вернулся домой (видео)

ФОТО: Ігор Табурець

Пограничник вместе с собратьями находился в плену с самого начала вторжения РФ.

Пограничник Роман Грибов с острова Змеиный, автор уже легендарной фразы о "русском военном корабле", вернулся из плена домой.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Глава ОГА встретился с Романом и вручил отличие "За заслуги перед Черкасщиной".

"Должен был честь поздравлять на Родине нашего без преувеличения легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Черкасчанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несгибаемость. От всего общества вручил Роману отличие "За заслуги перед Черка – написал чиновник.

Напомним, украинские военные, находившиеся на острове Змеиный во время нападения России, бросили вызов захватчикам и отказались сдаться. Когда им приказали сложить оружие, иначе их разбомбят, отрицательный ответ о российском военном корабле от украинских военных стал самым популярным мемом этой войны.

Сначала считалось, что защитники на острове погибли, но позже стало известно, что они в безопасности, но попали в плен.

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