Освобожденный из плена мэр Славутича рассказал о "договоренности" с российскими оккупантами

Чтобы захватчики ушли из города, все гражданские лица должны добровольно сдать любое неохотничье оружие.

После того, как оккупанты отпустили из плена мэра Славутича, он обратился к жителям города. Мэр сообщил, что заверил захватчиков в том, что в городе нет ни военных, ни оружия, поэтому враг должен уйти из города.

Об этом пишет Общественное.

"Сегодня утром немного оказался в плену. Так бывает, потому что это война. Я доложил, что здесь только мирные, со своим флагом Украины. Мы под украинским флагом и законодательством, все мы здесь, работаем дальше. О чем были разговоры: если подтверждается, что здесь нет военных, что мы не воюем в городе, то мы остаемся работать сами, ни одной оккупационной власти. Единственное, что оккупанты привезут свою гуманитарку. Но это наше дело что с ней делать, мы работаем со своим гуманитарным штабом", — рассказал мэр. Славутич.

В то же время городской глава заявил, что все гражданские лица должны добровольно сдать любое неохотничье оружие.

"Об обнаружении оружия: если у кого-то осталось — от нас требуют его сдать. Никто не будет обыскивать наши дома, но если есть оружие — сдаем. Речь не идет о охотничьем. У нас нет полиции и военных, поэтому мы должны организоваться сами. Мы сделаем дежурство сами, чтобы не допустить мародерства", — отметил мэр во время выступления.

Напомним, 26 марта российские оккупанты вторглись в город-спутник Чернобыльской атомной электростанции — Славутич в Киевской области: танки въехали в город. В то же время, местные жители вышли на главную площадь города с украинской символикой.

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