Освобожденный Купянск хотя и под обстрелами, но еще с большим страхом вспоминает оккупацию

К линии фронта от Купянска всего несколько километров, поэтому люди с утра и до ночи под постоянными обстрелами. Город освободили неделю назад, с тех пор россияне непрерывно стряпают по мирному населению. Свидетелем этих постоянных обстрелов стала корреспондентка ТСН Виктория Стрельцова, которую обстреляли россияне с вертолета. Прилетов было 5, к счастью, все цели. Местные говорят, что такие обстрелы здесь ежедневно с момента освобождения города.

Из-за обстрелов в освобожденном городе нет света и газа. Люди собираются и готовят еду на костре для нескольких семей. О регулярных обстрелах здесь сообщает не сирена, а свист снарядов.

Шестнадцатого сентября ВСУ смогли полностью освободить Купянск от россиян. Город разделяет река Оскил. Левобережье было крайне важно для врагов, ведь там проходят железнодорожные пути. «Мы начали иначе дышать. Это реально. Вот на каком-то таком микроуровне, что ты понимаешь, что пришли свои», – говорит жительница города Наталия.

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Захватив город, россияне устроили свои штабы в зданиях полиции и прокуратуры. По информации правоохранителей, именно здесь оккупанты издевались над людьми. Есть следы крови в этих помещениях. Выводы будем делать после проведения экспертиз. Здесь они очень сильно использовали свою символику. Также заставляли сидящих здесь учить русские песни такие как «Катюша» и другие. Рисовали вооруженные силы российской федерации символ советского союза, бабушку с флагом и солдат с буквой z», — показывает заместитель руководителя Купянской окружной прокуратуры Александр Сиренко.

Издевались русские над местными и прямо посреди улиц. Этого парня оккупанты избили дважды. «Все избитые ноги просто так. Захотелось так. Просто захотелось. Спрашивали, у кого есть оружие? Кто военные украинцы? АТОвцы? А если ты не отвечаешь – получаешь», — рассказывает молодой человек, которого избили россияне во время прогулки.

В настоящее время в Купянске продолжаются следственные действия, правоохранители собирают доказательства о зверствах рашистов. Уже известно, что от насилия пострадали десятки мирных жителей.

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