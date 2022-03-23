Освобожденный от оккупантов Макаров под постоянным обстрелом, но бойцы теснят врага к их границе

Освобожденный от оккупантов Макаров под постоянным обстрелом, но бойцы теснят врага к их границе

Военные делают все возможное, чтобы отогнать врага.

Физически освобожден от оккупантов, но до сих пор под обстрелами вражеской артиллерии. Поселок Макаров, что на Киевщине, и рядом с автодорогой Киев-Чоп, сейчас напоминает фильм-катастрофу. Столбы черного дыма виднеются на километры, дома обуглены, если вообще стоящие. Флаг Украины уже развевается над ним, но те редкие жители, которые еще остались, вынуждены выходить оттуда, пешком.

Об этом говорится в ТСН.

Столбы черного дыма, видные за многие километры, извещают, где теперь идет ожесточенная война. Там где было производство – торговые центры, в районе Житомирской трассы, ныне царит удручающий пейзаж войны. Артиллерийские канонады здесь не прекращаются ни ночью, ни светлой порой.

На отрезке в районе Макарова, скоростная автодорога из столицы Запада, совсем не проездная. Путь и все вокруг расстреливают вражеские артиллерия и танки. «Враг начал работать по нам танчиком», – говорит боец.

Тот танк, один из орды кремлевских пансерников, которые теперь прячут в лесах вдоль Житомирской трассы. Потому что расстреливает жилые многоэтажки, уверяет боец "Орел" — существовать осталось недолго. «Мы его достанем скоро, потому что не первый день он уже работает по нам», – говорит он.

В небе, прямо среди бела дня, несколько раз в сутки здесь появляются вражеские ракеты.

Из самого Макарова, расположенного в полусотне километров западнее столицы, накануне, известили силовики, полностью выгнали оккупантов. «Безопасным его тяжело назвать. Как минимум "зеленой" зоной там точно не пахнет, здесь постоянно прилетает. Она где-то «оранжевая», а иногда и «красная»”, – говорит доброволец Андрей

Улицы Макарова, ныне – совсем пустые. Ходить без оружия здесь смертельно небезопасно. Осмеливаются выйти из укрытий единицы, когда возникает жизненная необходимость. «Не поехал, но он кошку пришел забрал домой и людям хлеб ношу», — рассказывает местный.

«Там у нас бомбят вокруг, в центре. И там же невозможно уже жить», — добавляет местный Николай.

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Макаров в Киевской области

В центре города Макарова каждый второй дом здесь, или разрушенный дотла, или сгорел, после попадания. "Дом сгорел вчера утром. Каждый день в погребе приходилось сидеть. И днем, и ночью», – рассказывает Николай.

Но даже погребы с тайниками уберегли не всех местных. Чтобы у гражданских было больше шансов — и на безопасную эвакуацию, и на выживание посреди ада, свою работу, по уничтожению оккупантов, не прекращают — круглосуточно делать в окрестностях Макарова, украинские воины. «Немножко поработали, сделали им потери. Ситуация стабильна. Личный состав готов выполнять боевое задание», – говорит военный.

Боевая задача – минимум, говорят воины – сжигая, как можно больше захватчиков с их техникой, отбросить оккупантов к границе.

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