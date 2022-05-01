Освобожденный Тростянец до сих пор как зона боевых действий, люди гибнут на вражеских растяжках

Освобожденный Тростянец до сих пор как зона боевых действий, люди гибнут на вражеских растяжках

Украинские саперы заканчивают разминировать Тростянец Сумской области - сотни объектов и участков уже проверили, но людей все равно просят быть осмотрительными, потому что пятеро горожан насмерть подорвались на растяжках.

А пока работают саперы, местные жители чинят дома, убирают улицы и даже сажают огороды, говорится в ТСН.

Анатолий Михайлович показывает следы гусениц российского танка на своем огороде, но по себе россияне оставили не только их, но и проломленный забор, поэтому пришло время его чинить. В перерыве между работой мужчина радостно рассказывает о предстоящих овощах, которые уже засадил. Но улыбка сразу гаснет, как только Анатолий начинает вспоминать о зверствах оккупантов. «И прятались и всяко было, и в погребах сидели, потому что бомбили, стреляли и вот оттуда, и сюда, на вокзал через нашу хату. Здесь техники их сколько было. И по дому стреляли, и из автоматов. Твари такие, что не дай Бог», — говорит мужчина.

Несмотря на то, что люди возвращаются в город и начинают строить свои дома, Тростянец все еще больше напоминает зону боевых действий. Здесь до сих пор валяются обломки техники и все еще стоят окопы, которые вырыли сами россияне.

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«Вокзальную площадь мы не убираем, потому что продолжаются следственные действия и сейчас работает Государственное бюро расследований, с СБУ и другими службами для того, чтобы зафиксировать, установить все обстоятельства, все факты и так далее. Поэтому нас попросили вокзальную площадь пока не трогать», – объясняет городской голова Тростянца Юрий Бова.

Галина, все время оккупации пробывшая в Тростянце, рассказывает, как россияне постоянно обстреливали город и его жителей. «Страшно было, очень страшно было, потому что не знаешь, куда попадет. Прилетало, смотришь, горит. А это горит прокуратура, а горит вокзал. Нашу работу - дом связи - сожгли полностью. Сейчас у нас работы здесь, работаем все вместе, как будем дальше, не знаю», – говорит женщина.

А вот что оставили после себя российские военные после освобождения города, Галине даже описать трудно. «Мы немного убрали на вокзале, там такого понаделывали, «русский мир» был очень "красив". Там они поставляли свои следы — там разбомблено, все украдено, вилки, ложки, все взяли наше», — говорит женщина.

На вокзальной площади пока не убирают – следственные действия. А вот другие части города оживают, каждый день отсюда вывозят мусор и убирают улицы, а также обследуют и разминируют территорию.

«Уже восстановлено на 99,9 электроснабжения, вода, водоотвод, газоснабжение и вывоз мусора – начинается даже с частного сектора, потому что это было самой главной задачей. Второе – это разминирование объектов. Сотни объектов, участков уже разминированы», — говорит голова.

И хотя саперы проверили значительную часть города, городские власти призывают быть осторожными. В городе до сих пор могут лежать взрывоопасные предметы. После освобождения города на растяжках уже погибли 5 человек. «Россияне здесь стояли больше месяца и фактически вокруг себя миновали все, чтобы себя оградить от наших Вооруженных сил», — добавляет глава.

Восстанавливают и городскую больницу, которую российские войска расстреляли из танка и пулеметов. Разбили также и скорые помощи, а некоторые машины просто украли. Но больница начала принимать пациентов.

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