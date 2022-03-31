Освобожденный Тростянец усеян заминированными территориями и могилами людей, захороненных во дворах и лесу

Сначала оккупанты уничтожили ремонтное депо, сожгли все стоящие на рельсах поезда.

Ограбленная и сожженная кондитерская фабрика, могилы гражданских во дворах домов и в лесополосах, десятки сожженных домов и отсутствие света и воды, очереди за гуманитаркой и даже заминированное кладбище – это все о Тростянце – городе, который с 24 февраля уже был под оккупацией. Но теперь – освобождено от рашистов.

Об этом говорится в ТСН.

Они думали, что здесь задержатся надолго. Накопали шансов, расставили технику и заменяли поля. Сначала оккупанты уничтожили ремонтное депо, сожгли все поезда, стоявшие на рельсах. «В городе есть только газ, нет света, нет воды, вокзала нет, прокуратуры нет, это восстановить будет сложно», — говорит глава Ахтырского районного совета Сергей Киричко.

А потом рашисты заняли железнодорожный вокзал и отсюда вели огонь из дальнобойных орудий по военным и гражданским. «На Ахтырку летело, на села, что рядом, было такое — с 10 утра начинают стрелять до 12 постреляли и затишье, потом в четыре, а потом в 8 вечера до десяти, у них как по графику», — говорят местные.

Сожжена пятиэтажка в центре города, от нее остались только стены. Виталий жил в этом доме с 1980 года со своей семьей. «У него была квартира, но после попадания снарядов, такая катавасия началась. Специально из танка расстреливали, здесь стояли их танки и БТРы», – рассказывает Виталий.

После пожара в доме уцелевшие люди разбрелись по окрестностям по родственникам и соседям. Однако и там вражеская артиллерия выкосила целые улицы. «Вот мой внук, там разорвался снаряд, и с ним сосед был, они вдвое похоронены», – показывает могилы мужчина.

Внуку было 27 лет – парень приехал в отпуск к родным и погиб от осколка российского снаряда на этой улице. 82-летний дедушка привел в лес в окрестностях городка. Когда-то зона отдыха, а теперь временное кладбище. «Гроб из чего попало делали, из досок, а других так, без ничего, похоронили. Стояли в конце улицы у кладбища, и не давали, и не пускали никого», – добавляет мужчина.

Кафиры запрещали людям хоронить на кладбище. Поэтому, чтобы тела не лежали долго под открытым небом, хоронили возле тех домов, где жили. Рядом с внуком дедушки лежит мать Алексея Зимы. Снаряд попал в дом и взорвался в подъезде. Сразу погибли трое.

«Пришли копату яму в пять утра, обстрелы начали. Вечерело, прибежали, выкопали, начали стрелять, опять попрятались. Все затихло, привезли их на тачках и хоронили без гробов», — рассказывают местные жители.

Какая ситуация в освобожденном от оккупантов Тростянце

Отступая оккупанты просто расстреливали город и жителей разрушали гражданскую инфраструктуру. Ограбили кондитерскую фабрику. «Они питались нашими туками, мишками «Барни», развозили себе по постам, а затем взглянули в окно фабрика пылающей», — рассказывают люди.

После освобождения города, очумевшие от ужаса люди начали выползать из подвалов в поисках продуктов. В город приехали грузовики с гуманитарной помощью. Виталий с семьей все время пересидел в погребе из города не выезжал.

Пустые улицы наконец-то начали заполняться людом. Невероятная тишина уже несколько дней держится в воздухе. О войне напоминают сожженные дома, улицы и разбитая техника рашистов среди лома и очень редкая бронированная машина "Тайфун", которая защищена от мин, но это ее не защитило от армейцев ВСУ, которые и сожгли чудотехнику.

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