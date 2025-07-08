"Осыпает всех кучей лжи": Трамп удивил резким заявлением о Путине

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает санкции против России.

Об этом сообщает Clash Report.

«Путин нас осыпает чепухой (дословно — „кучей дерьма“, выражение также имеет нецензурное значение как „ф*гня“). Звучит хорошо, но оказывается, что это ничего не означает. Он убивает многих солдат. Он убивает своих солдат и их (украинских — Ред.) солдат», — пожаловался Трамп.

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Президент США заявил, что «очень решительно рассматривает санкции против России», в частности, изучает законопроект о «очень жестких» санкциях против РФ, внесенный в Конгресс США.

Также Трамп признался, что очень недоволен Путиным. На вопрос журналиста, что он планирует делать, глава Белого дома ответил: «Я вам этого не скажу. Пусть это будет маленький сюрприз».

«Но одна из вещей, которые мы сделали, это то, что мы пересмотрели каждый факт. Это больше, чем война с Ираном и Израилем, люди никогда не видели ничего подобного», — добавил он.

«3-4 дня»

Кроме того, президент США считает, что «война в Украине длилась бы 3–4 дня, но у украинцев было очень хорошее вооружение».

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«Мы дали украинцам лучшее оружие, которое когда-либо производили», — похвастался он.

Как ни странно, Трамп даже похвалил украинцев.

«Украинцы, независимо от того, считаете ли вы несправедливым, что мы дали деньги, были очень смелыми, потому что кто-то должен этим управлять. И многие люди, которых я знаю, не руководили этим и не имели бы смелости это сделать. Так что они боролись очень смело», — признал глава Белого дома.

Ранее в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп пообещал больше оружия для Украины.

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