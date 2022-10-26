От 5 тысяч касок к системам ПВО и гаубицам: Германия опубликовала список помощи ВСУ

Германия предоставляет Украине тяжелое вооружение и военное снаряжение.
Бундесвер опубликовал обновленный список вооружений, которые Германия передала Украине с начала 2022 года. Там отчитались, что бюджет для помощи Украине увеличен до 2 млрд евро.
Об этом говорится на официальном сайте Бундесвера.
В Германии сообщили, что в начале войны они передали ВСУ военную помощь, среди которой есть:
- 5 реактивных систем залпового огня MARS II с боеприпасами;
- 14 Panzerhaubitzen 2000;
- 2 дроны;
- ЗРК Iris-T SLM;
- 10 бронированных эвакуационных машин;
- 7 тяжелых и средних мостовых систем;
- 30 000 патронов до 40 мм гранатомета;
- 30 GEPARD;
- 54 бронетранспортера M113 с вооружением (системы из Дании, конверсия финансируется Германией);
- 53 тыс. боеприпасов для ПВО;
- 500 зенитных ракет STINGER.
Кроме того, Германия передала ВСУ боеприпасы, сухпайки, зимнюю и летнюю форму, 28 тыс. касок, устройства для разминирования, противотанковые мины, военные палатки и другое снаряжение и вооружение. Эта страна дала также запчасти к самолету МиГ-29.
В планах немцев есть также передать Украине такое вооружение, среди которых:
- 16 самоходных гаубиц Zuzana 2;
- 5 инженеров машин Badger;
- 3 системы ПВО IRIS-T SLM;
- 24 системы борьбы с дронами;
- 16 бронированных мостоукладчиков BIBER.
Германия планирует передать Украине и военное снаряжение, полевые обогреватели, боеприпасы, разведывательные дроны и другое снаряжение. О сроках поставки из-за вопросов безопасности в Бундесвере не сообщают.
Германия и война против Украины
Сначала в Германии скептически относились к военной помощи Украине в войне против России. В конце января власти Германии заявляли, что передадут Украине только 5 тысяч касок. Эта страна также блокировала передачу военного вооружения от других государств НАТО. Однако после активных боевых действий позиция Германии изменилась на проукраинскую сторону.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Киев анонсировал передачу Украине еще две РСЗО Mars II и четыре гаубицы. Также после визита в Киев немецкий президент заявил, что " ситуация в Украине еще хуже, чем это представляют в Берлине".
Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем в Берлине призвал ЕС инвестировать в Украину, поскольку это будущий член ЕС.
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