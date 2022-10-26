От 5 тысяч касок к системам ПВО и гаубицам: Германия опубликовала список помощи ВСУ

Бундесвер опубликовал обновленный список вооружений, которые Германия передала Украине с начала 2022 года. Там отчитались, что бюджет для помощи Украине увеличен до 2 млрд евро.

Об этом говорится на официальном сайте Бундесвера.

В Германии сообщили, что в начале войны они передали ВСУ военную помощь, среди которой есть:

5 реактивных систем залпового огня MARS II с боеприпасами;

14 Panzerhaubitzen 2000;

2 дроны;

ЗРК Iris-T SLM;

10 бронированных эвакуационных машин;

7 тяжелых и средних мостовых систем;

30 000 патронов до 40 мм гранатомета;

30 GEPARD;

54 бронетранспортера M113 с вооружением (системы из Дании, конверсия финансируется Германией);

53 тыс. боеприпасов для ПВО;

500 зенитных ракет STINGER.

Кроме того, Германия передала ВСУ боеприпасы, сухпайки, зимнюю и летнюю форму, 28 тыс. касок, устройства для разминирования, противотанковые мины, военные палатки и другое снаряжение и вооружение. Эта страна дала также запчасти к самолету МиГ-29.

В планах немцев есть также передать Украине такое вооружение, среди которых:

16 самоходных гаубиц Zuzana 2;

5 инженеров машин Badger;

3 системы ПВО IRIS-T SLM;

24 системы борьбы с дронами;

16 бронированных мостоукладчиков BIBER.

Германия планирует передать Украине и военное снаряжение, полевые обогреватели, боеприпасы, разведывательные дроны и другое снаряжение. О сроках поставки из-за вопросов безопасности в Бундесвере не сообщают.

Германия и война против Украины

Сначала в Германии скептически относились к военной помощи Украине в войне против России. В конце января власти Германии заявляли, что передадут Украине только 5 тысяч касок. Эта страна также блокировала передачу военного вооружения от других государств НАТО. Однако после активных боевых действий позиция Германии изменилась на проукраинскую сторону.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Киев анонсировал передачу Украине еще две РСЗО Mars II и четыре гаубицы. Также после визита в Киев немецкий президент заявил, что " ситуация в Украине еще хуже, чем это представляют в Берлине".

Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем в Берлине призвал ЕС инвестировать в Украину, поскольку это будущий член ЕС.

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