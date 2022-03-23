"От Андрюши ничего не осталось": оккупант катался на украденном школьном автобусе и встретил ВСУ

"От Андрюши ничего не осталось": оккупант катался на украденном школьном автобусе и встретил ВСУ

Военные опубликовали отрывок из дневника оккупанта за 23 февраля — в канун вторжения:

Российский оккупант угнал школьный автобус, нарисовал на нем новую "свастику" РФ — букву Z и решил прокатиться. Однако враг был ликвидирован украинскими военными.

Об этом сообщает 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.

"В автобусе передвигался вражеский солдатик Андрюша, помощник гранатометчика. От Андрюши уже ничего не осталось, пошел на перегной. А остался дневник, который Андрюша начал вести 23 февраля", — говорится в сообщении.

В пресс-службе бригады опубликовали отрывок из дневника оккупанта за 23 февраля — в канун вторжения:

"Я сидел всю ночь, пил пиво, ел чипсы, играл Kingdome come. Заснул в 7 часов. Проснулся от звонка начальника. В 3 часа на работу с вещами, сказал это в 12 часов. Мать запаниковала, я позвонил Николаенко, сказал мне надо идти. До конца сопротивлялся, все же ушел. Выехал в 2 часа с отцом и Мариной, чтобы папу не забрали на обратном пути.

Пришел на работу, отнесли в список, отвезли на Мясокомбинат. Дали форму, запихали в грузовик, где я сидел на полу. Приехали в Илловайск, распределили – я стрелок-помощник гранатометчика".

Ранее СБУ описала социально психологический портрет среднестатистического российского оккупанта. В рацион захватчика обычно входит литр водки, также военным рассказывают о "величии РФ".

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