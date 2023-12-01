От Авдеевки до Волыни: Братчук объяснил заявление Зеленского о строительстве оборонительных сооружений

Строительство фортификаций на тех участках, которые обозначают наши военные, — это один из вариантов решения проблем не только сегодня, но и на будущее в том числе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всех основных направлениях нужно усилить и ускорить строительство фортификационных сооружений. Прежде всего это Донецкая область, а также Купянское направление, вся Харьковская область, северная граница и юг страны. Ведь реалии такие, что нужно быть готовыми к любым действиям государства-агрессора даже после нашей победы.

Об этом в эфире телеканала FREEDOM рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Реалии такие, что в ближайшее время, даже после нашей победы и поражения РФ, нам в любом случае будут необходимы не только международные гарантии нашей безопасности, но и подготовка к возможным действиям России", — прокомментировал Братчук.

"Давайте говорить откровенно: вряд ли все завершится сразу развалом этой "Российской империи". Надо быть готовыми к любым действиям со стороны того или иного режима, который может прийти на замену "бункерному деду" или останется без изменений. По крайней мере, эти так называемые "ястребы", которые возле него находятся, вряд ли спокойно отдадут эту власть", — добавил спикер.

По его словам, нужно быть готовыми, ведь реальность показала, что война в глобальном мире может произойти в любой точке нашей планеты: "Поэтому лучше себя обезопасить, лучше быть готовыми к любому развитию событий".

“Ситуация на фронте, мягко говоря, нелегкая. Она тяжелая, по всей линии столкновения идут тяжелые бои. Мы должны учесть все варианты. Я сторонник таких действий, о которых говорят, в том числе, и президент, и главнокомандующий. Мы знаем проблемы, они очень серьезные. Но к решению этих проблем нужно готовиться”, — говорит Братчук.

Он отметил, что строительство определенных фортификационных сооружений на обозначаемых военными участках — это один из вариантов решения проблем не только сегодня, но и на будущее в том числе.

"Это серьезный подход к разговору с серьезной и взрослой нацией, которой украинцы уже все-таки считаются", — резюмировал спикер.

Напомним, 30 ноября Владимир Зеленский провел важные совещания в Запорожье. Там он пообщался с военными — генералами Александром Тарнавским, Эдуардом Москалевым, Сергеем Литвиновым и другими.

Как отметил президент, важное внимание уделяется направлениям, где нужно усилиться и ускориться со строительством фортификационных сооружений.

Авдеевское, Марьинское и другие направления на Донетчине;

Купянское направление, также оборонная линия Купянск — Лиман, вся Харьковщина;

Сумщина; Черниговщина;

Киевская, Ровенская область, а также Волынь;

Херсонская область.

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