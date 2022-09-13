От авторов "возьмем Киев": РФ объявила эвакуацию двух пограничных сел Белгородской области

Губернатор Белгородской области приехал убеждать селян эвакуироваться.
Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков призвал остающихся в населенных пунктах жителей пограничных сел Журавловка и Нехотевка эвакуироваться.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Сегодня выехал в Журавлевку, чтобы лично убедиться, какова ситуация на границе. Обстановка в населенном пункте сложная... Продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавловке и Нехотевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать, пока не убедим", – написал он.
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