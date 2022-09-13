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От авторов "возьмем Киев": РФ объявила эвакуацию двух пограничных сел Белгородской области

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От авторов "возьмем Киев": РФ объявила эвакуацию двух пограничных сел Белгородской области

Фото: Google Maps

Губернатор Белгородской области приехал убеждать селян эвакуироваться.

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков призвал остающихся в населенных пунктах жителей пограничных сел Журавловка и Нехотевка эвакуироваться.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня выехал в Журавлевку, чтобы лично убедиться, какова ситуация на границе. Обстановка в населенном пункте сложная... Продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавловке и Нехотевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать, пока не убедим", – написал он.

© УНИАН
Фото: УНИАН

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