От авторов "возьмем Киев": в Белгородской области РФ переселяют жителей приграничных районов

В регионе насчитывается свыше 3,7 тыс. человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за постоянной "бавовны".
В Белгородской области РФ местные власти приступили к переселению граждан, проживающих в "небезопасных приграничных с Украиной районах".
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Прошли сходы граждан, мы согласовали порядок выделения жилья с Министерством строительства РФ и уже сегодня начали проводить работу", – сказал Гладков.
По его словам, всего в регионе насчитывается свыше 3,7 тыс. человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за постоянной "бавовны".
Сходы граждан провели в Белгородском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также Валуйском и Шебекинском городских округах. Многие россияне сразу сообщили, что готовы рассмотреть предлагаемые варианты переселения.
"Наша задача – как можно быстрее предоставить новое жилье взамен утраченного при обстрелах", – подытожил Гладков.
Отметим, что ВСУ официально не подтверждают свою причастность к "бавовне" на территории РФ, в частности, в Белгородской области.
Напомним, что вчера в Белгороде снова случилась "бавовна". В городе нашли обломки сразу 3 дронов. Ранее в Белгородской области России разбился самолет Минобороны РФ. Также недавно в этой же области российская ПВО сбила свою же ракету.
Читайте также:
- В Белгородской области снова "хлопок" – власти заявили об "атаке беспилотниками"
- В Белгородской области губернатор заявил о "попадании" в ТЦ
- В Белгородской области заявляют об обстреле села