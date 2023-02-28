От авторов "возьмем Киев": в Белгородской области РФ переселяют жителей приграничных районов

В регионе насчитывается свыше 3,7 тыс. человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за постоянной "бавовны".

В Белгородской области РФ местные власти приступили к переселению граждан, проживающих в "небезопасных приграничных с Украиной районах".

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Прошли сходы граждан, мы согласовали порядок выделения жилья с Министерством строительства РФ и уже сегодня начали проводить работу", – сказал Гладков.

По его словам, всего в регионе насчитывается свыше 3,7 тыс. человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за постоянной "бавовны".

Сходы граждан провели в Белгородском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также Валуйском и Шебекинском городских округах. Многие россияне сразу сообщили, что готовы рассмотреть предлагаемые варианты переселения.

"Наша задача – как можно быстрее предоставить новое жилье взамен утраченного при обстрелах", – подытожил Гладков.

Отметим, что ВСУ официально не подтверждают свою причастность к "бавовне" на территории РФ, в частности, в Белгородской области.

Напомним, что вчера в Белгороде снова случилась "бавовна". В городе нашли обломки сразу 3 дронов. Ранее в Белгородской области России разбился самолет Минобороны РФ. Также недавно в этой же области российская ПВО сбила свою же ракету.

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