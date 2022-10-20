От авторов "возьмем Киев за 2 дня": руководитель "Вагнера" Пригожин строит укрепление возле Белгорода

Руководитель частной военной компании "Вагнер", российский олигарх Евгений Пригожин заявил, что его представитель занимается строительством "оборонительных сооружений" и формированием "народного ополчения" в Белгородской области.

Об этом пишут российские СМИ.

"Мы уже активно работаем с Белгородской областью, куда еще две недели назад я отправил своего представителя... Он занимается не только строительством оборонных сооружений, но и созданием народного ополчения на территории Белгородской области. Несколько предприятий производит там необходимые элементы для фортификационных сооружений, а инструкторы ЧВК "Вагнер" учат граждан, которые будут защищать границы области", – сказал военный преступник, по которому "плачет" Гаага.

Пригожин заверил, что готов поддержку и другим областям РФ, "которым необходимо позаботиться о своей обороне". Какова будет численность "ополчения" Белгородской области и кто войдет в него, олигарх не уточнил.

Роль Пригожина в войне РФ с Украиной

Российский олигарх и "повар Путина" Евгений Пригожин подтвердил свою причастность к созданию ЧВК "Вагнера".

Пригожин сделал свое заявление после того, как в Сети появилось видео, где он вербует российских рецидивистов, насильников и других заключенных в одной из колоний для войны в Украине. В ряды ЧВК олигарх брал всех подряд. В частности, он завербовал на войну против Украины маньяка-каннибала.

Пригожин пообщался с заключенными, воевавшими в Украине, потерявшими конечности и "получившими помилование". Олигарх призвал их возвращаться в строй после протезирования.

Один из заключенных, присоединившийся к рядам "Вагнера", рассказал, как Пригожин вербовал в колонии и предлагал смыть грехи кровью украинцев.

Пригожин – мятежник?

Все чаще политологи, военные эксперты и российские оппозиционеры называют Пригожина в качестве противника Минобороны РФ и Генштаба.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что среди "башен Кремля" появилась группа, желающая убрать военное руководство РФ, в частности – министра обороны Шойгу и потенциального преемника Путина, секретаря Совета Безопасности РФ Патрушева.

"В Кремле очень серьезная борьба после объявления мобилизации. Появилась партия антимобилизации, к которой присоединены Кадыров, Пригожин, Золотов и, где факто, ее возглавляет сам Кириенко. Эта партия пытается "съесть" тех, кто отвечает за мобилизацию – Шойгу и Патрушева", – отметил он.

Публичный "наезд" главы Чечни Кадырова и владельца ЧИК "Вагнера" Пригожина на Генштаб и Минобороны РФ подтверждают слова Пономарева об определенном союзе между ними. Это означает, что власть вождя Владимира Путина пошатнулась, убежден советник ОП Алексей Арестович.

Институт изучения войны (ISW) считает, что Пригожин может подорвать привлекательность Путина в глазах россиян как "сильного человека" по сравнению с ним.