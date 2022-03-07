От бойцов в окрестностях столицы зависит судьба Киева: какая ситуация на позициях

От бойцов в окрестностях столицы зависит судьба Киева: какая ситуация на позициях

В ближайшие дни враг готовится провести наступательную операцию в сторону Киева

В ближайшие дни враг готовится провести наступательную операцию в сторону Киева. Вокруг города собирается ударный кулак. Следующие дни будут решающими, говорят защитники столицы. Это подтверждает и секретарь СНБО Данилов. Он считает, что Россия уже собрала силы для второй попытки захватить Киев.

Об этом говорится в ТСН.

Это была когда-то зона отдыха – леса к северу и к востоку от Киева называли легкими столицы. Теперь эти легкие наполнены смрадом сожженных домов и выхлопными газами от бронированной техники кафиров. Ближайшая российская колонна в нескольких километрах от украинских позиций.

Перед мостом три сожженных российских танка. Первый подвели из «Джавелина». «Он вышел из-за дороги. Увидел, взял цель. Первый ушел, последние заднюю дали, присели на попу немного», — говорит боец ВС Украины.

Все подразделение, остановившее прорыв, действовало, как часовой механизм. Страха не было, говорит командир, потому что за спиной свое. Украинцы подвели и несколько боевых машин пехоты.

Восточнее этого села, за мостом, кафиры блокировали другой населенный пункт. Станислав Чайка ждет дочь, которую обещали выпустить россияне. Контакт с людьми на другой стороне ограничен. В оккупированном селе отбирают телефоны. «Забрали, один телефон только приносят, позвонить по телефону, а другие не отдавали», — говорит мужчина.

В ближайшие дни враг готовится провести наступательную операцию в сторону Киева

Село, закрывающее собой восточные подступы к Киеву, приняло на себя очень тяжелый удар. Один погибший, трое раненых и десятки разбитых домов. Сейчас надо думать, как расселять людей, потерявших все за одну ночь. Староста села говорит, больше двадцати семей просто некуда возвращаться.

От того, выстоят ли наши ребята на этой позиции, зависит судьба Киева. В ближайшие дни обещают быть очень тяжелыми. Вероятно, московский фюрер поставил задачу взять Киев любой ценой и готов положить тысячи российских солдат ради того, что он называет окончательным решением украинского вопроса. Так что эти ребята понимают. Отступать некуда, за спинами дом.