"От частичного успеха одно название": Ким прокомментировал наступление оккупантов в Николаевской области

Отмечается, что оккупанты вошли в Благодатное.

Детальнее об этом "Укринформу" рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, "частичный успех" — это то, что оккупантам удалось зайти на край села.

"Там от частичного успеха одно название, потому что они там на край села зашли. Я не знаю, 500 метров. Поэтому больше я комментировать не могу. Я думаю, что наши Вооруженные Силы там в ближайшее время обновят эту ситуацию и дадут соответствующие комментарии", – сказал Ким.