"От частичного успеха одно название": Ким прокомментировал наступление оккупантов в Николаевской области

В Генштабе сообщили о частичном успехе оккупантов в Николаевской области.
Отмечается, что оккупанты вошли в Благодатное.
Детальнее об этом "Укринформу" рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
По его словам, "частичный успех" — это то, что оккупантам удалось зайти на край села.
"Там от частичного успеха одно название, потому что они там на край села зашли. Я не знаю, 500 метров. Поэтому больше я комментировать не могу. Я думаю, что наши Вооруженные Силы там в ближайшее время обновят эту ситуацию и дадут соответствующие комментарии", – сказал Ким.
Напомним, что в Генштабе сообщили, что на Николаевском направлении враг ведет наступательное сражение в направлении Васильки — Благодатное. Оккупанты имели частичный успех, заняв южную окраину населенного пункта Благодатное, боевые действия продолжаются.
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