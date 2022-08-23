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"От частичного успеха одно название": Ким прокомментировал наступление оккупантов в Николаевской области

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"От частичного успеха одно название": Ким прокомментировал наступление оккупантов в Николаевской области

Фото: Associated Press

В Генштабе сообщили о частичном успехе оккупантов в Николаевской области.

Отмечается, что оккупанты вошли в Благодатное.

Детальнее об этом "Укринформу" рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, "частичный успех" — это то, что оккупантам удалось зайти на край села.

"Там от частичного успеха одно название, потому что они там на край села зашли. Я не знаю, 500 метров. Поэтому больше я комментировать не могу. Я думаю, что наши Вооруженные Силы там в ближайшее время обновят эту ситуацию и дадут соответствующие комментарии", – сказал Ким.

Напомним, что в Генштабе сообщили, что на Николаевском направлении враг ведет наступательное сражение в направлении Васильки — Благодатное. Оккупанты имели частичный успех, заняв южную окраину населенного пункта Благодатное, боевые действия продолжаются.

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