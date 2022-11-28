От чего зависит наступление украинских военных зимой: в ВСУ дали ответ

Если мы получим оружие, с которым сможем продолжать наступление, мы обязательно это сделаем, отметил Сергей Череватый.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал возможность наступления украинских военных зимой.

В эфире телемарафона 28 ноября Череватый сказал, что ситуация на фронте зимой зависит от ряда факторов, среди которых погодные условия и то, насколько ВСУ смогут подготовиться лучше российских оккупантов.

"Здесь важная роль наших партнеров (которые – ред.) — за что им большое спасибо — продолжают оказывать помощь. Если мы получим оружие, с которым сможем продолжать наступление, мы обязательно это сделаем", — сказал Череватый.

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Спикер отметил, что военные ВСУ могут быстро осваивать новейшие образцы западного вооружения и уже через несколько недель использовать их в бою.

"Уверен, что если такая тенденция продолжится, мы сможем и дальше достаточно успешно освобождать нашу землю, независимо от времени года", — подчеркнул он.

Напомним, сейчас наблюдается высокая авиационная активность самолетов РФ на севере, юге и востоке.

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