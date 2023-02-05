От чего зависит новое наступление РФ: эксперт назвал оперативные и стратегические задачи врага

Мусиенко считает, что российское наступление зависит от его логистических возможностей.

Россия готовится к новой атаке, а перед этим стремится рассредоточить украинские силы, чтобы не допустить контрнаступления ВСУ.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает "24 канал".

По его мнению, командование оккупантов хочет оттянуть украинские силы от Луганского направления и предотвратить наше наступление в районе Кременной.

Мусиенко считает, что оперативные и стратегические задачи врага это:

захват Донецкой области;

установление и удержание выгодных позиций;

удержание сухопутного коридора в Крым.

втягивание украинских сил в бои на востоке, чтобы не дать возможности создать ударные группировки для контрнаступления на юге.

Эксперт отмечает, что РФ просчиталась, потому что Украина как раз создает 5 бригад, которые, вероятно, получат западное оружие.

Где состоится новое наступление РФ

Мусиенко считает, что российское наступление зависит от его логистических возможностей.

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"Все продолжающиеся сегодня боевые действия: и Бахмут, и Авдеевка, и так же Купянское и Лиманское направления – это все действия, которые можно охарактеризовать как выполнение задач, направленных на захват Донецкой области. Чего-то другого и большего на сегодня не видно", – объяснил он.

Также аналитик добавил, что ВСУ притормозили российское наступление возле Угледара, где оккупанты понесли серьезные потери. В общем, на всех направлениях, где продолжаются интенсивные действия, главная задача – занять более выгодные позиции.

Ранее пресс-офицер 68 отдельной егерской бригады Евгений Назаренко объяснил стратегическое значение Угледара.

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне и разведке Федор Вениславский рассказывал, что на Донбассе россиян втрое больше, чем ВСУ.

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