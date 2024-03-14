От чего зависит победа Украины в войне: Сырский назвал условие (фото)

Александр Сырский побывал на Запорожском направлении, там противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план, враг продолжает атаковать в районах Работино и Вербовое, но без особого успеха.

Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план, и только тот, кто первый сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу.

Об этом сообщил в Telegram главнокомандующий Александр Сырский, находясь 14 марта на Запорожском направлении.

"Продолжил работу в бригадах, которые держат оборону на Запорожском направлении. Оперативная обстановка в этом районе находится под нашим контролем. Враг продолжает атаковать наши позиции в районах Работино, Вербовое, но без особого успеха. Боевые действия характеризуются многочисленным применением дронов всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов", – рассказал он.

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Сырский отметил, что в таких обстоятельствах ударные беспилотные системы постепенно становятся основным ударным оружием сухопутных подразделений в общевойсковом бою.

"В этих условиях надежную защиту наших военнослужащих могут обеспечить только современные и мощные средства РЭБ, роль и значение которых постоянно растет. Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план и только тот, кто первый сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу", – подчеркнул главком.

Главнокомандующий Александр Сырский на Запорожском направлении Фото: telegram.org/Сырский

Александр Сырский подчеркнул, что наконец-то удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, длительно выполнявших боевые задачи на передовой.

"Позитивом является то, что, несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, нам удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, длительно выполняющих боевые задачи на переднем крае. Это позволит стабилизировать обстановку и положительно повлияет на морально-психологическое состояние наших воинов. В ходе работы принял все необходимые решения для повышения боевых способностей наших бригад", – резюмировал он.

Напомним, воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила вплотную к линии фронта обустроили мастерскую по изготовлению смертоносных для врага дронов, чтобы непрерывно перекрывать нехватку боеприпасов для украинской артиллерии.

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