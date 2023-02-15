От чего зависит решение Путина о новом наступлении и пойдет ли он на ядерный удар: Ходорковский ответил

В случае применения Путиным ядерного оружия семьи элиты Кремля также будут уничтожены и они это все знают, говорит Ходорковский.

Российский диктатор Владимир Путин планирует новое большое наступление, но окончательное решение примет только в последний момент. Есть факторы, от которых это зависит.

Об этом заявил российский оппозиционер Михаил Ходорковский, сейчас живущий в Лондоне и являющийся одним из самых злейших врагов диктатора РФ Владимира Путина.

"Очевидно, что Путин планирует такую атаку", — сказал Ходорковский и продолжил, — "Однако свое решение Путин примет только в последний момент. Это будет зависеть от сил, которые будут в его распоряжении на тот момент. Оно будет связано с ракетами, которые получит Украина и у кого будет господство в воздухе".

Говоря о ядерном оружии, которым угрожает Путин, Ходорковский подчеркнул, что ядерная война была бы бессмысленной.

"Кто может остановить Путина в его самоубийственных планах? Ядерная война была бы бессмысленной. Это будет равносильно ответу США, которые могут уничтожить путинские войска одним лишь обычным оружием. Семьи кремлевской элиты также будут уничтожены. Они это все знают", — прокомментировал он.

Напомним, ранее Ходорковский заявил, что есть три пути развития войны в Украине. По его мнению, санкции против России, введенные Западом за агрессию Москвы, безусловно, оказывают влияние в долгосрочной перспективе. Но он считает, что есть вещь, которая бы нанесла Путину более сильный удар.

К слову, генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, также убежден, что шансов на то, что Россия применит ядерное оружие в войне против Украины, практически нет.

В то же время бывший посол США в Украине Джон Гербст считает, что в странах Запада существует убеждение, что загнанный, как крыса в угол, Путин может применить ядерное оружие. Именно это сдерживает правительства западных стран от поставок Украине более мощного оружия.