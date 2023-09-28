От чего зависит усиление мобилизации в Украине: ответ оборонного комитета ВР

В Украине могут усилить мобилизационные меры по изменению военной стратегии.

Об этом заявил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, защиты и разведки, нардеп Роман Костенко в интервью "Украинской правде".

"Война продолжается. Каждый день формируются новые подразделения. Противник тоже продолжает свою мобилизацию. Вопрос, нужно ли больше нам людей, это вопрос к Генштабу. У них есть планы мобилизации и они определяют, сколько людей им нужно. Этот план мобилизации является тайной информацией", – говорит Костенко.

Действительно ли нужно мобилизовать полмиллиона

Роман Костенко прокомментировал заявление экс-командира штурмовой роты батальона "Айдар", военного аналитика Евгения Дикого о том, что нужно мобилизовать в ВСУ полмиллиона человек.

"Здесь вопрос о том, что такое 500 тысяч (мобилизовать. – Ред.) – за месяц, за год?", – говорит политик.

"Мы должны понять, какова наша дальнейшая стратегия, что мы делаем. Мы сможем говорить об определенном количестве (людей, кого нужно мобилизовать – Ред.), когда будем знать, сколько подразделений нам нужно создать, сколько подразделений нам нужно пополнить, какие действия планирует Российская Федерация, какой у нас план – мы собираемся контратаковать на одном направлении, на нескольких или сдерживать Российскую Федерацию на рубежах", – говорит нардеп.

Новая фаза войны

По его мнению, сейчас война перешла в новую фазу – войны экономик и ресурсов.

Костенко уточнил, что пока ни ему, ни парламентскому комитету, в котором он работает, неизвестно какие-либо изменения в военной стратегии. Поэтому мобилизация пока будет продолжаться "в таком формате, как есть".

Война продлится долго

Депутат добавил, что государство сейчас должно изменить информационную политику по мобилизации. Он призывает доносить украинцам тезис о том, что "война может продолжаться долго и мы не можем на одних плечах ее тянуть".

Ранее военный эксперт, полковник запаса Петр Черник объяснил, может ли возникнуть такая ситуация, когда в армию заберут всех мужчин.

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