От действий российских оккупантов в Украине погибли 186 детей — Офис генпрокурора

Эти цифры неокончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

От начала войны российские оккупнаты убили в Украине 186 детей, возросло количество раненых — их 344.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"Более 530 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения Российской Федерации в наше государство. При этом по состоянию на утро 12 апреля 2022 года 186 детей погибли и более 344 получили ранения. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 113, Киевской – 99, Харьковской – 76, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Луганской – 36, Херсонской – 36, Запорожской – 22, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15", — говорится в сообщении.

В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершаемых на территории с. Гавронщина Бучанского района Киевской области, обнаружен расстрелянный гражданский автомобиль. Рядом были похоронены тела пяти человек, среди которых два ребенка 1 и 14 лет.

Также при обработке территории с. Гавриловка Бучанского района Киевской области обнаружено тело 5-летнего ребенка с множественными телесными повреждениями, полученными в результате разрыва артиллерийского снаряда.

8 апреля в результате обстрела российскими войсками жилого дома в г. Мариуполь погибла полуторагодовалая девочка.

11 апреля – очередной обстрел оккупантами г. Харькова. Погиб 13-летний мальчик.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 938 учебных заведений, 87 из них разрушены полностью.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 48-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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