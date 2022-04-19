От действий российских оккупантов в Украине пострадали 572 ребенка — Офис генпрокурора

Эти цифры неокончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 205 детей, возросло количество раненых — их 367.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"Более 572 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. За последние сутки официальное число погибших детей не изменилось — 205. Возросло количество раненых — 367. Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области — 118, Киевской, Харьковской – 91, Черниговской – 54, Херсонской – 43, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 25, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15", — говорится в сообщении.

Стало известно, что 14 марта в лесополосе возле села Захаровка Киевской области взорвался на неустановленном взрывном устройстве гражданский автомобиль, на котором семья пыталась эвакуироваться в безопасное место. 8-летний ребенок получил ранение, его мать погибла.

18 апреля в результате артиллерийских обстрелов оккупантами с. Шандриголово в Донецкой области получила ранение 16-летняя девушка.

Также 18 апреля из-за обстрела с. Преображенка в Запорожской области получила ранение 14-летняя девочка.

18 апреля нанесен ракетный удар по территории города Львова, в результате чего 3-летний ребенок получил ранения.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 55-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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