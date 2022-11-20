От домов остались только стены: россияне выпустили по Никополю более 40 снарядов (фото)

Никополю от армии РФ досталось больше всего.
В ночь на 20 ноября российские оккупанты из РСЗО и тяжелой артиллерии обстреляли четыре громады на Днепропетровщине, в результате чего много поврежденной гражданской инфраструктуры, пострадал мирный мужчина.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его данным, российские террористы били по Красногригоревской, Мировской, Марганецкой и Никопольской громадам. По жилым кварталам Никополя, которого досталось от армии РФ больше всего, прилетело не менее 40 снарядов.
В городе россияне повредили 20 многоэтажек и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, общежитие профтехучилища, газопроводы и линии электропередач. Кроме того, от обстрелов РФ пострадал 59-летний гражданский мужчина.
"Обстрел вызвал три пожара. Загорелись квартира, машина и гараж. Огонь спасатели ликвидировали. В остальных общинах без пострадавших. Избиты частные дома и хозяйственные постройки", — добавил Резниченко.
Напомним, минувшей ночью, 19 ноября, россияне атаковали Мировскую, Марганецкую, Никопольскую громады. Всего за ночь на мирные города и села выпустили более 60 снарядов.
Ночью 18 ноября войска РФ тоже были обстреляны Никополь Днепропетровской области.
Как сообщалось, глава Офиса генерального прокурора Андрей Костин отчитался, что с начала полномасштабной российской агрессии в Украине погибли по меньшей мере 8311 гражданских лиц, среди которых 437 детей. Костин отметил, что эта цифра может быть значительно больше, поскольку у следователей нет доступа ко многим территориям, которые контролируют российские оккупанты.
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