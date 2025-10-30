От Донецкой области до ядерного шантажа: Мусиенко назвал главную цель эскалации со стороны России

Война в Украине

Массированные воздушные атаки дронами и ракетами, которыми Россия терроризирует мирные города, и жесточайшие бои на фронте являются частью единого плана Кремля. Россия стремится «выбить» для себя лучшие стартовые позиции на случай, если дело дойдет до переговоров.

Об этом в эфире Радио NV заявил военнослужащий Сил ТРО ВСУ Александр Мусиенко.

Эксперт считает последнюю массированную воздушную атаку абсолютно прогнозируемой. Он подчеркивает, что желание прекратить огонь никогда не демонстрируется тишиной — все происходит с точностью до наоборот.

«Напротив, чем ближе мы будем подходить к прекращению огня, тем больше будет эскалация, насколько это возможно. Это аксиома и закономерность, потому что Россия будет стремиться для себя выбить как можно большую, лучшую и более выгодную переговорную позицию», — отметил Мусиенко.

По его словам, российские захватчики сейчас работают по реализации этого плана на трех основных направлениях.

Направление первое: давление на фронте

Первая цель Кремля — сугубо военная. Россия не оставляет попыток совершить прорыв в Донецкой области.

«Попытки захватить как можно больше украинской территории в Донецкой области для того, чтобы потом давить, настаивая на своих требованиях об уходе украинских войск из Донбасса», — объяснил Мусиенко.

Направление второе: внутренний террор

Вторая цель — создать невыносимые условия внутри Украины, посеять хаос и социальное напряжение. Это продолжение террора для создания внутренних проблем — социальных, бытовых и экономических.

Именно для этого, по словам эксперта, происходят систематические удары по энергетической и критической инфраструктуре, а также по объектам украинской газодобычи.

Направление третье: ядерные «пугалки»

Третье направление давления направлено не только на Украину, но и на весь мир. Это попытки запугать глобальной ядерной эскалацией, чтобы заставить Запад пойти на уступки.

«Отсюда так часто заявления о „Буревестнике“, „Посейдоне“, „Орешнике“ в Беларуси, и многом другом, чтобы пытаться создать кризис вроде Карибской, и затем создать переговорную позицию», — добавил Мусиенко.

Он подытожил, что враг будет использовать все возможные способы, чтобы его позиция за столом переговоров была сильнее.

Напомним, российские войска сосредоточили около 11 тысяч военных для попытки окружения Покровской агломерации. По данным ВСУ, враг действует пехотными группами в окрестностях города, располагая до 27 тысячами личного состава, около 100 танков и более 400 единиц бронетехники и артиллерии. Украинские силы продолжают удерживать оборону, нанося значительные потери противнику.