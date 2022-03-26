"От этого зависит многое другое": Украина настаивает на системе гарантий безопасности

"От этого зависит многое другое": Украина настаивает на системе гарантий безопасности

По мнению Михаила Подоляка, такая система гарантий невозможна без участия, прежде всего, Соединенных Штатов Америки.

Одним из ключевых элементов переговоров по завершению агрессивной войны, начатой Российской Федерацией на территории Украины, является создание системы четких и надежных гарантий безопасности для нашего государства.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает пресс-служба ОП.

«Украина настаивает на системе гарантий безопасности, в которую войдут страны, готовые предоставить эти гарантии, в том числе и в военном смысле. От этого зависит многое другое», – подчеркнул он.

По мнению Михаила Подоляка, такая система гарантий невозможна без участия, прежде всего, Соединенных Штатов Америки.

Советник руководителя Офиса Президента отметил, что в переговорах с российской стороной есть определенный прогресс в рабочих подгруппах, но в целом продвижение пока не такое, как хотелось бы украинской стороне.

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Он также подчеркнул, что Украина не будет разменивать ситуативные успехи на глобальные инструменты безопасности.

«Российская сторона любит «сливать» какую-то информацию, какие-то версии по переговорам в СМИ, надеясь, что в нашей стране, в которой проходит открытая дискуссия, будут спекуляции, эмоции и конфликты», – отметил Михаил Подоляк.

По его словам, для нашего государства чрезвычайно важен вопрос территориальной целостности. Поэтому такой сложный вопрос, как будущее временно оккупированного Крыма и ОРДЛО, должны решать только президенты Украины и России.

Советник руководителя Офиса Главы государства считает, что мирные переговоры начнут давать результат, когда Россия осознает, что от продолжения этой войны она получит больше потерь, чем Украина.

«Чтобы это произошло, нужно, чтобы наша армия эффективно действовала. А для этого нужно, чтобы наши партнеры нам адекватно помогли. Если не хотите сделать бесполетную зону, дайте нам системы ПВО, чтобы мы могли закрыть небо, чтобы не бомбили наши мирные города. Второе: дайте нам оружие, чтобы разблокировать такие города как Мариуполь. Третье: нужны санкции вроде нефтяного эмбарго, максимальные ограничения финансовых операций и т.д.», – пояснил Михаил Подоляк.

Также Подоляк сообщил, что в РФ развиваются два скандальных процесса из-за развязанной войны в Украине. Они крайне разрушительны для авторитарного каркаса государства-агрессора.

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