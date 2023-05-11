"От гиперзвукового оружия у нее только скорость": эксперт о российской ракете "Кинжал"

10 мая были опубликованы кадры сбитой системой Patriot российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую называли "чудо-оружием" Путина. Тогда же российская пропаганда начала распространять фейки, якобы Вооруженные силы сбили не "Кинжал", а авиационную бомбу БЕТАБ-500ШП. По словам эксперта, это не больше, чем фейк со стороны россиян.

Детальнее об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Продемонстрированное действительно очень похоже на БЕТАБ-500ШП. Но таким пропагандистским финтом российские фейкеры только оказали медвежью услугу "Кинжалу", подтвердив то, что в боевой части гиперзвуковая ракета, не имеющая аналогов в мире, использует концепцию "проникающего типа" советской бетонобойной бомбы. Разумеется, в контексте этого факта ни о какой близости "Кинжала" к гиперзвуковой ракете и речи не может идти, ведь от гиперзвукового оружия у нее только скорость", — отметил в сообщении исследователь Александр Коваленко.

Эксперт добавил, что осенью 2022 года в Ставрополье упал "Кинжал" из-за неисправности. Всего за время полномасштабной войны в Украине страна-оккупант применила 12 ракет "Кинжал". Из них 1 упала самостоятельно, а 1 была сбита сразу же, как появилось соответствующее ПВО.

"Собственно, война в Украине снова продемонстрировала то, что российский ВПК (военно-промышленный комплекс – Ред.) это как голый король. Демонстрируя нечто не имеющее аналогов в мире, но это очень старое, перекрашенное, украшенное и даже не улучшенное". Интересно, что спрятано под оберткой Т-14 "Армата"?", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее Коваленко отметил, что это первый "Кинжал", который был сбит в современной истории. Это уникальный случай.