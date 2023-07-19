От "идти напролом" до "откусить и удержать": австралийский генерал о новой тактике ВСУ

По словам Мика Райана, тактик, которую использует сейчас ВСУ, разработана еще во время Первой мировой.

ВСУ во время контрнаступления изменили тактику – они отказались от идеи быстро прорвать оборону оккупантов и перешли к тактике "откусить и удержать".

Об этом заявил исследователь Центра стратегических и международных исследований США, генерал австралийской армии в отставке Мик Райан, передает "Голос Америки".

Тактика, действенная еще от мировой войны

По его мнению, подобная тактика сохранит боевые мощи сил.

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"Эта идея, разработанная еще во время Первой мировой войны, состоит в том, чтобы силы захватывали и удерживали небольшие части вражеской территории, а затем снова двигаться вперед при поддержке артиллерийских обстрелов. Для этого нужно большое количество артиллерии", – объясняет Мик Райан.

Эксперт признает, что первые украинские контрнаступательные действия в июне 2023 года не достигли ожидаемого тактического прорыва. Он также проводит параллели с Первой мировой войной, упоминая минные поля, окопы, опорные пункты и противотанковые рвы на сотни километров.

Угроза возле Купянска

Аналитик по обороне и безопасности профессор Майкл Кларк считает, что украинское контрнаступление идет хорошо, но медленно.

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В то же время, он предупреждает, что россияне, вероятно, готовят большое наступление в направлении Купянска.

По словам Кларка, российские силы собирают немало войск и техники на северном направлении для наступления у Купянска, пытаясь отвлечь внимание украинцев от направлений, где ВСУ готовились к контрнаступлению.

Дельта Днепра

Сегодня, 19 июля, Министерство обороны Великобритании прокомментировало борьбу за острова в дельте Днепра. Бои на низовьях Днепра, вероятно, усилились с начала июля, считает британская разведка.

"В то же время с интенсивными боевыми действиями на восточном берегу вокруг маленького украинского плацдарма возле разрушенного Антоновского моста, небольшие подразделения российских и украинских войск также дерутся за острова в дельте Днепра", — говорится в строительстве.

Ситуация в других направлениях

Также Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки рассказывает, что в течение последней недели обе стороны достигли незначительного продвижения на разных участках.

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"Украина продолжает прилагать значительные усилия вокруг удерживаемого Россией Бахмута. Здесь российские силы, вероятно, неустойчивы, но пока держатся.

Южнее Донбасса, особенно в районе Авдеевки, российские войска продолжают попытки локальных штурмов, но без особого успеха. На юге Украина продолжает наступать как минимум на двух направлениях, но вряд ли прорвала основные линии обороны России", – считают в Минобороны Британии.

Ранее эксперт Алексей Гетьман рассказал, когда ВСУ активизируют контрнаступление на юге.

Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли признал, что украинское контрнаступление сейчас продвигается медленнее, чем прогнозировали. Но он заверил, что "до провала еще далеко".

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