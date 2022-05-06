От имени киберзащиты хакеры рассылают украинцам вредоносные письма: как уберечься

От имени киберзащиты хакеры рассылают украинцам вредоносные письма: как уберечься

Хакеры отправляют украинцам вредные письма. Активность связана с деятельностью группы APT28 (UAC-0028). Ресурс уже заблокирован.

Украинцам начали поступать вредоносные письма, автором которых является якобы CERT-UA (команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины).

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

"Письма, автором которых является якобы CERT-UA (команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины), содержат вредоносное вложение в виде защищенного паролем RAR-архива «UkrScanner.rar», — говорится в сообщении.

Отмечается, что активность связана с деятельностью группы APT28 (UAC-0028). Ресурс уже заблокирован, однако в случае получения подобных писем команда CERT-UA просит немедленно об этом информировать.

Как сообщалось, российские оккупанты создали фейковый чат-бот для сообщения о передвижении вражеской техники.

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