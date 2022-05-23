От каких факторов зависит победа Украины в войне с Россией: в Минобороны дали ответ

Маляр объяснила, что многие вещи они не могут разглашать, потому что враг начинает корректировать свои действия.

Как быстро Украина сможет завершить войну и победить Россию, зависит, в том числе, от интенсивности помощи от западных партнеров, от ее количества и качества.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона.

Ведущая телемарафона отметила, что президент США Джо Байден заявил, что проблем со снабжением оружием не будет. В связи с этим возникает вопрос: когда получим оружие в полной мере, потоково, как быстро это может изменить ситуацию на фронте? Можно ли уже реально говорить о контрнаступлении?

Отвечая на эти вопросы, Маляр заметила, что здесь следует быть очень осторожными в таких прогнозах.

"Когда употребляем военные термины, скажем, контрнаступление, мы должны понимать, что все эти вещи, есть они или нет, это часть оборонного плана. И мы не можем о нем, по крайней мере я как официальное лицо, не могу это разглашать. Ключевое здесь в другом – что враг, если мы начинаем это обсуждать, начинает корректировать свои действия, поэтому здесь ситуация очень простая, мы не скрывали, что нам нужна военная помощь, и это понятно, потому что российская армия превосходит по количеству личного состава и вооружения. И мы очень благодарны нашим западным партнерам и Соединенным Штатам за то, что они нам эту помощь оказывают", — отметила она.

Маляр рассказала, что у нее буквально сегодня была встреча с военной атташе Посольства США в Киеве, Соединенные Штаты снова выразили свою поддержку, стороны обсуждали сотрудничество.

"Больше, конечно, о таких встречах нельзя говорить, но мы эту поддержку ощущаем. На самом деле, стоит главный вопрос – как быстро мы сможем завершить эту войну, как быстро мы сможем победить Россию? Ответ на этот вопрос зависит в том числе от интенсивности помощи, от ее количества, от ее качества... Что имею в виду под качеством? Мы прежде всего нуждаемся в тяжелом вооружении и, конечно, для нас это будет ключевое. Так же, как и артиллерия, военная техника. И, собственно, вот все это будет определять скорость нашей победы", — резюмировала заместитель министра обороны.

Ранее Анна Маляр рассказала о ситуации на востоке и юге. Там ведутся боевые действия и ситуация там крайне сложная.

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